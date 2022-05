"365 dni: Ten dzień" to kontynuacja "polskiej odpowiedzi na Greya", czyli filmu "365 dni" na podstawie powieści Blanki Lipińskiej. Pierwsza część zdobyła aż sześć nominacji do Złotych Malin, nazywanych anty-Oscarami. Ostatecznie statuetką nagrodzono najgorszy scenariusz, a wśród nominowanych byli m.in. odtwórcy głównych ról Anna-Maria Sieklucka i Michele Morrone.

Miażdżące opinie zbiera także druga część, co nie przeszkadza w tym, by pobijał rekordy oglądalności.

Nie inaczej jest też z nagraniami ze ścieżki dźwiękowej. W trzech singlach śpiewa młoda wokalista o pseudonimie Marissa. Te nagrania - "365 Days", "If U Like That" i "By Your Side" - a także anglojęzyczna wersja "Znajomej" ("Poison") trafiły na jej EP-kę.

W utworze "365 Days" Marissę wspiera EMO. Nagranie ma już ponad 400 tys. odsłon, a wśród komentarzy dominują wpisy od zagranicznych widzów. Piosenka ma też ponad 250 tys. odtworzeń w serwisie Spotify.

Wideo Marissa - 365 Days (Lyrics) ft. EMO (From 365 Days: This Day)

"Moja muzyka jest zawsze w pełni moja. Nikt nie pisze za mnie tekstów, a przy produkcji muzyki zawsze jestem obecna i daję jakieś wskazówki, aby to brzmiało tak, jak to sobie wyobraziłam. Co do tekstów, nie ukrywam, że bardzo często piszę je ze łzami w oczach, ponieważ wiąże się z nimi emocjonalnie" - tłumaczy Marissa w rozmowie z Plejadą.



