24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Sporą popularnością w sieci cieszy się utwór "Bayraktar", w którym ukraińskie wojska chwalą się, jak niszczą czołgi i pojazdy opancerzone wroga.

Tytuł "Bayraktar" to oczywiste nawiązanie do nazwy drona tureckiej produkcji Bayraktar TB2 - bezzałogowej jednostki rozpoznawczo-bojowej. Drony pełnią kluczową role podczas wojny z Rosją. Ukraińska armia ma na stanie ok. 20 maszyn. Gen. Mykoła Oleszczuk (dowódca ukraińskich Sił Powietrznych Sił Zbrojnych) określił ten system jako "dający życie" obrońcom.

Te drony w powietrzu mogą operować przez dobę. Ich maksymalny zasięg to ok. 8200 metrów wysokości i 150 km. Standardowo TB2 są przystosowane do przenoszenia uzbrojenia w postaci czterech bomb kierowanych.



W sieci właśnie pojawiła się nowa wersja teledysku do piosenki.

"Bayraktar" - ukraińscy żołnierze w nowym teledysku

Piosenka doczekała się nowego teledysku, który został opublikowany na Facebooku ukraińskich sił zbrojnych.

"Grupa Folklorystyczna "Sviatovid" prezentuje klip do wojskowej piosenki Tarasa Borowki "Bayrakt". Dzięki trafnemu tekstowi, który jest nasycony czarnym humorem i łatwą do zapamiętania muzyką, utwór ten zyskał popularność na Ukrainie i na świecie" - czytamy w poście.

W filmie ukraińscy żołnierze tańczą na tle wraków rosyjskich czołgów.

Tekst piosenki "Bayraktar"

Utwór "Bayraktar" zaczął szybko obiegać sieć. Aby trafił do szerszej publiczności tekst utworu, w którym wyszydzany jest m.in. Władimir Putin, przetłumaczony został na kilka języków. Oto fragment utworu:

"Russian tankmen hid in the bushes

To sip the fuck*ng shcchi with their bast shoes

But the soup’s fat got overheated in part".

