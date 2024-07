Tegoroczna edycja Męskiego Grania właśnie ruszyła. Jest to wyjątkowy rok dla wydarzenia, ponieważ świętuje ono swoje piętnastolecie. Jubileusz kultowego formatu przyniósł kilka zmian - pierwsze koncerty odbyły się bowiem w Żywcu. Dotychczas orkiestra przyjeżdżała tam na sam koniec, aby pożegnać festiwal Męskiego Grania i dać finałowe występy. Tym razem spektakulrany finał odbędzie się natomiast w Warszawie, na terenie Fortu Woli.

Kolejną niespodzianką, którą zapewnili organizatorzy, w ramach jubileuszowej edycji Męskiego Grania była transmisja na żywo już z pierwszego miasta. Do tej pory fani męskiego grania mogli uczestniczyć internetowo jedynie w finałowym koncercie formatu. Tym razem już drugi dzień festiwalu transmitowany był do sieci. Zdecydowano się na takie rozwiązanie ze względu na to, że tego dnia w Żywcu występowała ubiegłoroczna Orkiestra. W zeszłym roku ich ostatni koncert na trasie został przerwany przez niedogodności pogodowe. Burza pokrzyżowała im plany, a finałowy koncert nie odbył się, przez co wielu fanów nie usłyszało popularnych "Supermocy".

To jeszcze nie wszystkie zmiany, które organizatorzy zdecydowali się wprowadzić w formule trasy Męskiego Grania. Na festiwalowych scenach nie występują bowiem jedynie muzycy z tegorocznego składu Orkiestry. Swoje występy w każdym z miast dadzą również Męskie Granie Orkiestry z poprzednich edycji. Jest to jedyna szansa na ponowne usłyszenie składów z 2023, 2020, 2017 i 2015 roku.

Pierwszy koncert Orkiestry Męskiego Grania 2024

Pierwszy weekend z Męskim Graniem 2024 już za nami. Wiemy, jakie utwory przygotował tegoroczny skład orkiestry. Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk opracowali nowe aranżacje do wielu kultowych piosenek, znanych niemalże wszystkim Polakom. Jednocześnie nie zapomnieli o nowszych przebojach. Zaprezentowali trzynaście utworów i jeden bis.

Wśród coverów, które zaprezentował tegoroczny skład Orkiestry Męskiego Grania znalazł się m.in. rockowy przebój legendarnej grupy Maanam - "Cykady na Cykladach". Oprócz tego w Żywcu rozbrzmiały takie klasyki, jak "Tak... tak... to ja" Obywatela G.C., "Mniej niż zero" Lady Pank, "Scenariusz dla moich sąsiadów" Myslovitz czy "Muka" Hey. Na potrzebę koncertu powstały także wyjątkowe aranżacje utworów nagranych przez artystów młodego pokolenia. Uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć m.in. "Fiołkowe pole" Sobla, "Takiego chłopaka" Mikromusic, "Luka" Krzysztofa Zalewskiego czy "Kocham być z tobą" The Dumplings.

Tegoroczny hymn Męskiego Grania rozbrzmiał aż dwukrotnie. Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk zaśpiewali "Wolne Duchy" na sam koniec setu, po czym zeszli ze sceny. Zostali natomiast wezwani, przez głośne okrzyki publiczności, do powrotu. Ponownie pojawili się przed tłumem i wykonali swój popisowy utwór raz jeszcze.

Jakie piosenki wykonuje Orkiestra Męskiego Grania 2024?

Tak prezentuje się pełna setlista koncertu:

Cykady na Cykladach (Maanam) Muka (Hey) Kocham być z tobą (The Dumplings) Tak... tak... to ja (Obywatel G.C.) Luka (Krzysztof Zalewski) Kate Moss (Ørganek) Mniej niż zero (Lady Pank) Kochać inaczej (De Mono) Fiołkowe pole (Sobel) Takiego chłopaka (Mikromusic) Scenariusz dla moich sąsiadów (Myslovitz) Nie nie nie (T.Love) Wolne duchy