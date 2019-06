Pidżama Porno: Zobacz teledysk "Hokejowy zamek"

Do sieci trafił teledysk do utworu "Hokejowy zamek" Pidżamy Porno. To pierwszy od 15 lat premierowy materiał ekipy dowodzonej przez Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego".

Pidżama Porno zapowiada nowy album po 15 latach /Sławek Nakoneczny /materiały prasowe

"Hokejowy zamek" to pierwsza od półtora dekady, długo wyczekiwana przez fanów premiera Pidżamy Porno. Po wielu latach od wydania ostatniego albumu "Bułgarskie Centrum" z 2004 r., muzycy powracają z nową energią i nowym materiałem.

Clip Pidżama Porno Hokejowy zamek

Reklama

Nagraniu towarzyszy teledysk w reżyserii Sławka Pietrzaka ze zdjęciami Jacka Kościuszki.



Singel zapowiada premierę płyty, która ukaże się we wrześniu tego roku i będzie pierwszym wydawnictwem studyjnym Pidżamy od lat.

Na wydawnictwo złoży się 12 kompozycji z tekstami Grabaża. Jak zapowiada zespół - będzie do poskakania, do posłuchania i do pomyślenia.

Zespół tworzy w składzie: Krzysztof "Grabaż" Grabowski, Andrzej "Kozak" Kozakiewicz, "Rafał "Kuzyn" Piotrowiak i Longin "Lo" Bartkowiak. Ekipę wzmocnił gitarzysta Piotr "Załęs" Załęski, który współtworzył takie zespoły, jak Hurt, Dust Blow, Prawda, współpracował także z Jankiem Samołykiem.

Po wydaniu płyty "Bułgarskie Centrum" Pidżama Porno zawiesili także na kilka lat działalność koncertową, występując sporadycznie. Przerwa trwała do roku 2015, gdy muzycy wrócili do występów w zmienionym składzie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pidżama Porno Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości