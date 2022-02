Mike Garson to jeden z najwybitniejszych amerykańskich pianistów jazzowy i muzyków studyjnych. Zasłynął między innymi współpracą z Nine Inch Nails ( sprawdź! ), Davidem Bowie, Billym Corgan'em czy The Smashing Pumpkins. 76-letni muzyk ma na swoim koncie 18 albumów studyjnych, ale zagrał także na niemal wszystkich płytach Bowiego od 1973 do 2003 roku. To jego wybitne partie fortepianu możemy słyszeć m.in. w kultowym "Aladdin Sane" ( posłuchaj! ) czy "Lady Grinning Soul".

Wideo Lady Grinning Soul (2013 Remaster)

Garson był także wieloletnim przyjacielem "Starmana". To on organizuje coroczne obchody urodzin Bowiego, na które zaprasza największe gwiazdy muzyki. "To zaszczyt móc nadal dzielić się muzyką Davida Bowiego ze światem" - mówił niedawno magazynowi Rolling Stone.

Pianista, poruszony wydarzeniami w Ukrainie, stworzył wyjątkowy utwór "Psalm of Prayer for Ukraine". Oddaje nim hołd i wspiera mieszkańców tego kraju. "Jestem smutny, że musiałem stworzyć dziś ten utwór" - dodał Garson.

To niejedyny artysta, który wsparł Ukrainę. Także m.in. polski zespół Lady Pank podczas koncertu w Warszawie zmienił słowa utworu, które dopasowano do aktualnej sytuacji za wschodnią granicą (sprawdź!). Inni polscy artyści także starają się wspierać naszych wschodnich sąsiadów (sprawdź!).

Ukraińscy wokaliści także w swoich bardzo osobistych wpisach nadal informują o tym, co dzieje się w ich kraju. Działania wojenne na Ukrainie spowodowały, że po zaledwie parudziesięciu godzinach walk do Polski przybyły dziesiątki tysięcy uchodźców.