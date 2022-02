24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Donbasu.

W sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, Ukraińców wspierają artyści, piosenkarze i ludzie kultury. Angażują się także niektóre amerykańskie gwiazdy, a jedną z nich jest Miley Cyrus ( posłuchaj! ). Piosenkarka, która w 2018 roku przyjechała do Kijowa nagrywać teledysk do piosenki "Nothing Breaks Like A Heart" ( posłuchaj! ), wsparła Ukraińców w tej brutalnej wojnie.

"Moje serce pękło, gdy dowiedziałam się o porannej inwazji na Ukrainę. To było najwspanialsze doświadczenie, gdy kręciłam w Kijowie teledysk do "NBLAH" i jestem dozgonnie wdzięczna lokalnej społeczności za to, że przyjęli mnie z otwartymi ramionami" - pisze amerykańska gwiazda pop.

"Solidaryzuję się z wszystkimi Ukraińcami, których dotknął ten atak, a wraz z globalną społecznością apelujemy o natychmiastowy koniec tej przemocy" - dodała Cyrus.

Miley Cyrus nagrała klip na jesieni 2018. "Nothing Breaks Like a Heart" powstało m.in. na moście Darnyckim w Kijowie, który stoi nad Dnieprem płynącym przez miasto. W teledysku widzimy pościg policyjny i uciekającą samochodem Cyrus.