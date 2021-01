Phyllis McGuire nie żyje. Była ostatnim członkiem znanej grupy

Zmarła Phyllis McGuire - ostatnia z sióstr, tworzących grupę The McGuire Sisters. Miała 89 lat.

Phyllis McGuire miała 89 lat /Ethan Miller /Getty Images

Sławę zyskała w latach 50. XX wieku, wraz ze swoimi starszymi siostrami Ruby Christine i Dorothy, tworząc The McGuire Sisters.

W 1952 roku weszły na rynek płytowy, a ich utwory - m.in. "Sincerely", "Sugartime", "Picnic", "May You Always", "Something's Gotta Give" - szybko zyskały popularność.



Były regularnymi bywalcami amerykańskiego programu "The Ed Sullivan Show", w którym wykonały swój ostatni występ w 1968 roku. Śpiewały również dla pięciu prezydentów USA, od Richarda Nixona po George'a H. W. Busha, oraz dla brytyjskiej królowej Elżbiety II w 1961 roku, kiedy to weszły w skład "Royal Variety Performance".

W 1994 roku zostały włączone do "National Broadcasting Hall of Fame", a w 2001 roku do "Vocal Group Hall of Fame".



Dorothy McGuire zmarła w 2012 roku, a Ruby Christine sześć lat później.