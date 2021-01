Phlebotomized z nową EP-ką "Pain, Resistance, Suffering"

Awangardowi doom / deathmetalowcy z Phlebotomized przygotowali nowy materiał.

Phlebotomized przed premierą /Oficjalna strona zespołu

EP-ka "Pain, Resistance, Suffering" powstała w Soundlodge Studio (Sinister, Defeated Sanity, Anvil, God Dethroned, Dew Scented).



Okładkę zaprojektował Andrey Khrisanenkov z Armaada Art.



"It Will Pass...", "Pain, Resistance, Suffering", "No Surrender", "Beheaded Identity", "You Have No Idea", "Collusion Starts Here" i "GPS" - to utwory z nowej EP-ki formacji z Niderlandów, która na początku 2019 roku - po wielu latach niebytu - przypomniała o sobie powrotnym albumem "Deformation Of Humanity".

"Pain, Resistance, Suffering" trafi do sprzedaży 9 kwietnia nakładem powiązanej z Hammerheart Records wytwórni Petrichor. Materiał, którego dystrybucją zajmie się również austriacka Napalm Records, dostępny będzie w wersji CD, na winylu, w edycji kasetowej oraz drogą elektroniczną.



Z zapowiedzą EP-ki "Pain, Resistance, Suffering" Phlebotomized możecie się zapoznać poniżej: