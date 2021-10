Phil Collins (Genesis) odpowie na zarzuty w sprawie stanu swojej higieny?

Walka Phila Collinsa z jego byłą żoną trwa w najlepsze. Orianne Cevey zarzuciła wokaliście Genesis, że znęcał się nad nią psychicznie przez ponad rok. Piosenkarz miał przez rok unikać prysznica i mycia zębów. Adwokaci gwiazdora odrzucają te zarzuty, zaś sam Phil Collins nazywa je bezczelnymi.

Żądająca połowy wartości rezydencji na Florydzie była żona artysty w pozwie sądowym oznajmiła, że Phil Collins przez ponad rok całkowicie przestał dbać o swoją higienę. W efekcie roztaczał nieprawdopodobny fetor.

Reklama

Do tego był uzależniony od środków antydepresyjnych, przeciwbólowych i nieustannie ją obrażał. Z jej relacji wynika, że jedyne co mogła zrobić, to zdystansować się od niego. Tym bardziej że nie był w stanie z nią współżyć ani nie wspierał jej emocjonalnie podczas wychowywania dwóch synów - 19-letniego Nicholasa (obecnie towarzyszy ojcu na trasie Genesis) i 15-letniego Matthew.

"Cieszymy się z wygranej w tej sprawie, czekamy na postęp i oczekujemy, że sprawiedliwość zostanie wymierzona" - powiedział Richard Wolfe, prawnik byłej żony muzyka. "Rozmawiałem z prawnikiem Phila, spodziewamy się jego zeznania w grudniu, po zakończeniu trasy koncertowej".

"Zawsze byliśmy gotowi i chętni do przedyskutowania rozwiązania. Orianne żywi ciepłe uczucia do Phila, przecież mają razem dzieci. Chce tylko tego, co jest sprawiedliwe i rozsądne".

Wokalista w grudniu 2021 roku, ma złożyć zeznania przed kamerami w tej sprawie.

"Pomimo jego wysiłków, aby powstrzymać Orianne i jej prawników, Phil zostanie teraz wezwany do złożenia zeznania w tej sprawie" - podaje DailyMail.com. Według plotkarskiego serwisu, zeznania mogą być trudne dla raczej nieśmiałego muzyka.



"To będzie niewygodne dla Phila, on jest bardzo nieśmiały i broni swojej prywatności, a zadawane pytania będą dotyczyć jego życia prywatnego. Orianne jest nieugięta, chce, aby świat poznał jej prawdę i za sprawiedliwe rozwiązanie uważa tylko to, aby Phil oddał jej połowę dochodów z domu. Pytania dotyczące stanu psychicznego Phila, jego zachowania i czynów pewnie zostaną zadane. Jeśli jej prawnik mógłby przekonać ławę przysięgłych, że na umysł Phila wpłynęły rzekome zażywanie narkotyków i alkoholu, to pomogłoby to w jej sprawie" - dodaje źródło.

Jak się ma do tego oskarżenie o zły stan higieny Collinsa?

"Kwestie dotyczące jego higieny i ich współżycia mogą wydawać się niepoważne, ale to potencjalnie kreśli obraz niezwykłego charakteru ich związku. Wszystko zależy teraz od Phila i tego, jak bardzo będzie chciał się odsłonić i ujawnić co się działo, ponieważ te zeznania zostaną nagrane na wideo" - tłumaczy DailyMail.com.

Prawnicy wokalisty Genesis upierali się, że zeznania kobiety są "skandaliczne, obelżywe, nieetyczne i w większości fałszywe lub rażąco przesadzone" i argumentowali, że zarzuty projektantki biżuterii nie wnoszą kompletnie nic do sporu o dom.