Pezet wraca z nową płytą "Muzyka Współczesna". Zobacz klip "Obrazy Pollocka"

Po siedmiu latach od premiery ostatniej płyty Pezet - jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce - ogłasza premierę nowego albumu "Muzyka Współczesna". Płyta na sklepowych półkach pojawi się 27 września, a już dziś można obejrzeć teledysk do najnowszego singla "Obrazy Pollocka".

Pezet wraca z "Muzyką Współczesną" /Piotr Rybiński /materiały prasowe

"Dla mnie to numer trochę o przemijaniu, odnoszący się do różnych moich relacji, jak również do relacji i sytuacji znanych mi osób dorosłych, moich rówieśników. Często są to relacje nie do końca udane, czasy się zmieniły, trochę na dobre, trochę na złe. Wszyscy jesteśmy wciąż trochę pogubieni. Piosenka jednak nie opowiada tylko o smutku, nie mówi też po prostu o miłości (sprawdź pełny tekst utworu "Obrazy Pollocka"!). Utwór wyprodukował Auer - myślę, że brzmi to zajebiście i trochę niespodziewanie. Czerpiemy nadal z oldschoolu, brzmienia lat 90. się wkradają, ale też nawiązuje do deep house czy techno - mówi Pezet.

Reklama

"'Muzyka Współczesna' to album po prostu o życiu. Tak jak 'Muzyka Klasyczna' czy 'Muzyka Poważna', tylko z perspektywy prawie 40-letniego faceta, który nadal chciałby czasem robić głupoty, jednak życie teraz wygląda zupełnie inaczej. Momentami prowadzi to do frustracji, innym razem do radości, miłości i sensu. Świat zmienia się bardzo szybko, moje pokolenie to dziś ludzie dorośli, choć niektórzy dojrzewają, inni nie. Wbrew pozorom problemy mamy podobne, jak wtedy. Płyta jest inspirowana latami 90. Nie jest to jednak boom bap rap, to mieszanka brzmień z tamtych lat, różnych i w nowej odsłonie. Znajdzie się jednak i 90 BPM i miejsce dla DJ-a" - dodaje.



Przypomnijmy, że poprzednia płyta Pezeta - "Radio Pezet" - ukazała się w 2012 roku. Przez kolejne lata raper prezentował jedynie pojedyncze utwory (m.in. "Nie zobaczysz łez" - sprawdź!, "Droga" - posłuchaj!, "Piroman" - posłuchaj!, i "Co jest ze mną nie tak" - sprawdź!).



W ostatnich latach warszawski MC kilkakrotnie wspominał, że najnowszy album będzie jego ostatnim przed zakończeniem kariery.



Zobacz klip "Obrazy Pollocka":