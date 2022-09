"Jak mówił Fisz 'muzyka jest językiem wszechświata'. Zawsze niesie za sobą jakieś emocje, ma niesamowitą siłę, by łączyć ludzi, choć oczywiście dla mnie warstwa tekstowa jest równie ważna. Lubię eksperymentować w muzyce, odkrywać jej nowe oblicza, łączyć różne gatunki, korzystać z tego, że jest bardzo pojemna, uniwersalna. Przy pracy nad tym utworem po raz pierwszy miałem okazję na taką skalę łączyć muzykę pop z tym, co robię na co dzień. Zależało mi, by w tekście zawrzeć wiele różnych elementów co było wyzwaniem, ale z Natalią od początku bardzo dobrze się rozumieliśmy, dlatego myślę, że efekt finalny będzie interesujący dla odbiorców" - mówi Pezet.

Podobnego zdania jest Natalia Szroeder.

"Muzyka ma w sobie naprawdę ogromną moc. Łagodzi obyczaje, łączy kultury i tradycje, magicznie zbliża ludzi. Tyle razy ratowała mnie z opresji, towarzyszyła w radościach i smutkach. Niejednokrotnie zaskakuje mnie, jak silnym bodźcem, ale też nośnikiem emocji są dźwięki. Nawet jeśli mówimy w różnych językach, melodie w naszych uszach brzmią tak samo. Bardzo lubię eksperymentować w muzyce, to zawsze inspirująca przygoda. Dlatego szybko złapaliśmy z Pezetem wspólny język. Paweł jest profesjonalnym artystą, ale też świetnym człowiekiem. Ta współpraca to była czysta przyjemność i ogromna frajda" - podkreśla wokalistka.

Efektem ich współpracy jest utwór "Jeden świat" przygotowany w ramach platformy Mastercard Music. Za produkcję nagrania odpowiada Urbański, połowa duetu Rysy, autor muzyki filmowej i serialowej.

Za reżyserię teledysku odpowiada Tomasz Chrapusta.

Pezet i nowa płyta "Muzyka komercyjna" - kiedy premiera?

Przypomnijmy, że Pezet 30 września ma wypuścić nowy album "Muzyka komercyjna". Do tej pory poznaliśmy single "Jan Paweł", "Mewa" i "Gangi w LA".



Ostatnia płyta Pezeta to "Muzyka Współczesna" z 2019 roku. Album uzyskał status potrójnej platyny, a pochodzący z niej singiel "Magenta" zdobył wyróżnienie Diamentowego Singla.



