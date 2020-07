Peter Green nie żyje. Założyciel Fleetwood Mac miał 73 lata

Peter Green, kultowy gitarzysta i założyciel legendarnego zespołu Fleetwood Mac zmarł 25 lipca w wieku 73 lat.

O śmierci media poinformowała Swan Turton.

"Z wielkim smutkiem rodzina Petera Greena informuje o jego śmierci, która nastąpiła we śnie, w ten weekend. Kolejne oświadczenie opublikujemy w najbliższych dniach" - czytamy. Nie ujawniono przyczyny śmierci muzyka.

Peter Green urodził się w 1946 roku w Bethnal. Jedną z najważniejszych formacji rockowych w historii - Fleetwood Mac - założył w 1967 roku wraz z Mickiem Fleetwoodem, Jeremym Spencerem i Johnem McViem.

Muzyk, którego magazyn "Rolling Stone" umieścił na 38. miejscu najlepszych gitarzystów na świecie, skomponował takie przeboje zespołu jak: "Black Magic Woman", "The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)", "Man of The World" i "Oh Well".



Green z zespołu odszedł w 1970 roku w związku z problemami psychicznymi, które pogłębiły narkotyki.

Do muzyki gitarzysta wrócił dopiero w 1996 roku wraz z formacją Splinter Group, znaną głównie z bluesowego repertuaru.

W 1998 roku jako jeden z ośmiu członków Fleetwood Mac, Green został włączony do Rockandrollowego Salonu Sław.



W lutym tego roku, zaraz przed wybuchem pandemii, Fleetwood Mac oddali hołd jednemu z założycieli w Londynie. Na scenie pojawili się m.in. Steven Tyler i Christine McVie.

"Chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja założyłem ten zespół - zrobił to Peter Green. Jedyne, co chciałem to świętować wczesne lata Fleetwood Mac, które były początkiem wielkiego balu trwającego ponad 50 lat" - mówił "Rolling Stone" Mick Fleetwood, wieloletni perkusista składu.

