Peter Gabriel wyrysza w trasę koncertową, która odbędzie się w Wielkiej Brytanii i Europie. Będą to pierwsze solowe występy Artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album So.

Wyprodukowane przez Live Nation 23 koncerty w Europie rozpoczną się w Krakowie 18 maja 2023 r., z kolejnymi koncertami we Włoszech, Francji, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, by zakończyć europejską trasę w Dublinie 25 czerwca 2023 r.

Podczas i/o - The Tour Gabriel zagra nowy materiał ze swojego nadchodzącego albumu i/o, a także sięgnie po swój wyjątkowy katalog muzyczny zawierający hity i ulubione kawałki fanów. Na koncertach dołączą do Gabriela stali członkowie zespołu Tony Levin, David Rhodes i Manu Katché.

"Minęło trochę czasu i jestem podekscytowany liczbą nowych piosenek, które mnie otaczają i tym, że mogę zabrać je w trasę. Nie mogę się doczekać, żeby Was tam zobaczyć" - mówi o trasie Peter Gabriel.

Bilety wciąż są w sprzedaży.

Peter Gabriel po raz pierwszy zyskał międzynarodową sławę dzięki sukcesowi zespołu Genesis, którego był współzałożycielem jeszcze w szkole. Odkąd opuścił Genesis w 1975 roku, jego kariera nagraniowa obejmowała jedenaście albumów studyjnych, ścieżki dźwiękowe do filmów "Birdy" Alana Parkera, "Ostatnie kuszenie Chrystusa" Martina Scorsese i "Rabbit Proof Fence" Philipa Noyce’a, a także liczne albumy koncertowe.

Jego szeroka kariera muzyczna obejmowała liczne nagrody Grammy, światowej sławy Real World Studios, założenie wytwórni Real World Records, a w 1980 roku stworzenie WOMAD - festiwalu, który zapoczątkował karierę wielu artystów z całego świata i właśnie obchodził swoje 40-lecie.

