Nicko McBrain, perkusista legendarnego zespołu Iron Maiden , udostępnił na Instagramie krótkie wideo, w którym wyjaśnia, co się z nim działo od początku roku.

"W styczniu miałem udar mózgu. Dzięki Bogu był to lekki rodzaj udaru nazywany TIA. Spowodował on częściowy paraliż prawej strony ciała - od ramienia w dół. Oczywiście byłem bardzo zaniepokojony, że moja kariera dobiegła końca, ale dzięki miłości i wsparciu mojej żony Rebeki oraz rodziny, moich lekarzy, zwłaszcza Julie - mojej terapeutki zajęciowej, i mojej Maiden Family, udało mi się wrócić do zdrowia w około 70%" - mówił w nagraniu.

Mimo tak wstrząsającej informacji, otrzymaliśmy optymistyczną wizję na temat przyszłości zespołu. Nicko wraca do zdrowia i właśnie rozpoczyna próby przed kolejną trasą koncertową. Co ciekawe, w czerwcu McBrain zagrał razem z Iron Maiden na dwóch koncertach Iron Maiden w krakowskiej Tauron Arenie. Po jego zaangażowaniu na scenie nie było widać, aby cokolwiek mu dolegało.

Nicko McBrain dalej przechodzi rehabilitację i jest pod czujnym okiem swoich lekarzy. Walczył o to, by jak najszybciej wrócić na scenę. Sprawę skomentował także menadżer grupy Rod Smallwood.

"Reszta zespołu uważa, że to, co Nicko osiągnął po udarze, świadczy o niewiarygodnej wierze i determinacji. Wszyscy jesteśmy z niego bardzo dumni - napisał, dodając, że okres rehabilitacji przypadł na moment, w którym zespół przygotowywał się do trasy, na której gra nowy, niewykonywany wcześniej na żywo materiał oraz kawałki, po które nie sięgał od blisko 40 lat, więc nie było to łatwe zadanie" - oświadczył po ujawnieniu informacji przez perkusistę menedżer zespołu.

Iron Maiden to legendarna heavymetalowa formacja z Wielkiej Brytanii. Zespół powstał w Londynie w 1975 roku. Polscy fani mają z grupą szczególną relację, sięgającą zamierzchłych lat 80., kiedy to zespół jako jeden z nielicznych dotarł za Żelazną Kurtynę.