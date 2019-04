Peja zagłosuje na Liroya w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego z województwa wielkopolskiego Liroy, otrzymał nieoczekiwane wsparcie. Na rapera i posła swój głos oddać chce weteran poznańskiej sceny Peja.

Liroy jest "jedynką" na liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Raper startuje a z okręgu siódmego (Wielkopolska).



Pochodzący z Kielc raper natychmiast otrzymał wsparcie od Peji, z którym przez wiele lat było mu nie po drodze.

"Zagłosowałbym, chociaż dziwi mnie, że kandyduje stąd. Mądrzy ludzie powinni iść do przodu i robić swoje, a wydaje mi się, że poseł Liroy-Marzec jest jedną z trzeźwiej myślących osób w polityce" - stwierdził Peja.

Liroy podziękował MC za wsparcie. "Podziękowałem mu za te słowa, były bardzo miłe. Kolegujemy się od wielu lat, ale nie musiał tego powiedzieć" - mówił w rozmowie z Telewizją WTK.

- Obserwując jego wystąpienia uważam, że robi to z przekonaniem. Wydaje się być zaangażowany w to, co robi, nawet jeżeli babra się w takim gównie, jak polityka. Jest dla mnie wiarygodny, nie będę go rozliczał, czy ma uprawnienia i predyspozycje do bycia politykiem, bo polityka kojarzy mi się z Nikodemem Dyzmą i wiele osób jest tam z przypadku i totalnie nie wiedzą, o co w tym chodzi - mówił w 2016 roku Peja o Liroyu.

Wybory do Parlamentu Europejsku odbędą się 26 maja.