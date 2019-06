Pectus: Płyta z tekstami Wojciecha Młynarskiego. Posłuchaj "Najlepiej być w podróży"

Pod koniec tego roku ukaże się płyta "Najlepiej być w podróży" grupy Pectus z tekstami Wojciecha Młynarskiego. Album promuje tytułowy singel, nagrany z gościnnym udziałem Kasi Popowskiej.

Pectus z Kasią Popowską /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

"To pierwsza piosenka z jubileuszowego albumu, który napisałem w drodze na Teneryfę. Ponadczasowy tekst Wojciecha Młynarskiego, o poszukiwaniu lepszego, dodaje skrzydeł" - mówi Tomek Szczepanik.

Reklama

"Głos Kasi Popowskiej pięknie oddaje zwiewność kompozycji. Myślę, że ta piosenka jest tak naprawdę pytaniem do słuchacza czy najlepiej jest w podróży? Czy, gdy już odnajdziemy sens, potrafimy go docenić?" - dodaje lider Pectus.

Na albumie będzie można usłyszeć także duety z Kayah, Kasią Cerekwicką, Natalią Szroeder i Małgorzatą Ostrowską. Wszystkie piosenki powstały do tekstów Wojciecha Młynarskiego.

Wideo PECTUS feat. Kasia Popowska "Najlepiej być w podróży"

Pectus to formacja utworzona w 2005 roku w Rzeszowie. Dzięki utworowi "To, co chciałbym ci dać", grupa zakwalifikowała się do 45. Sopot Festivalu 2008. Głosami jury, zespół wygrał w polskim półfinale Sopot Festival i reprezentował nasz kraj w konkursie międzynarodowym. Słuchacze przyznali grupie Słowika Publiczności.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pectus Jeden moment

Od 2012 roku Pectus to rodzinny zespół braci Szczepaników: Tomasza (kompozytor, wokal, lider zespołu), Marka (perkusja), Mateusza (bas) i Macieja (gitara). Owocem ich współpracy była płyta "Siła braci".

Kolejny ważny album w dyskografii zespołu to "Kobiety", z udziałem m.in. Urszuli Dudziak, Patrycji Markowskiej, Ireny Santor, Grażyny Łobaszewskiej, Maryli Rodowicz. Album uzyskał status Złotej Płyty.

Pectus nagrał też płytę z jedynym polskim laureatem Grammy, Włodkiem Pawlikiem. Album zatytułowany był "Do góry nogami".

"Doszło do spotkania z Włodkiem i zarejestrowaliśmy 'Do góry nogami', utwór napisany specjalnie dla niego, z elementami jazzu i fusion. Opowiadam tam historię dotyczącą naszego zawodu - częste podróże, koncerty, hotele, świat staje na głowie, potem powrót z trasy, świat staje na nogach, a potem znowu..." - opowiadał PAP Life Tomek Szczepanik.