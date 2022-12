Paweł Stasiak , czyli lider legendarnego Papa Dance, które dziś występuje jako Papa D, jest aktywny w mediach społecznościowych. To tam komunikuje się z fanami i pokazuje im bardziej prywatne kadry ze swojego życia.

17 grudnia zamieścił jednak dość smutną informację. Pojawiło się tam kilka zdjęć jego ukochanego czworonoga, który zmarł. Pożegnał także Wegę, suczkę, która w domu Stasiaków była od kilku lat.

"Niestety, dziś nadszedł dzień, w którym Wegusia się z nami pożegnała... Mam nadzieję, że te wszystkie wspólne dni były dla Niej tak wspaniałe, jak dla mnie. Na zawsze w sercu. Moja piękna, dumna, lojalna i najwspanialsza dziewczynka! Zostały najpiękniejsze wspomnienia... Taką Wegusię zapamiętam na zawsze" - czytamy w poście Pawła Stasiaka.

"Zostały najpiękniejsze wspomnienia... Taką Wegusię zapamiętam na zawsze" - napisał na Facebooku dodając kilka innych, niepublikowanych dotąd zdjęć.

Każdy, kto przeżył utratę zwierzęcia wie, jak bolesna jest to strata. Żal i pustka często są nie do wypełnienia. Podobnie myślą jego fani, którzy od razu wsparli go w sekcji komentarzy.

"Cudna... Trzymaj się Paweł!"; "Ściskam Cię mocno. Wiem, jak boli, gdy odchodzi ukochany Zwierzak"; "Bardzo mi przykro. Pożegnanie psiego przyjaciela jest bardzo trudne"; "O boziu jakie to straszne, serce się kraje. Tak przykro" - piszą fani.

