Finał ukraińskich eliminacji do Eurowizji odbył się na jednej ze stacji kijowskiego metra, które obecnie pełni funkcję schronu. Podczas transmisji koncertu słychać nawet było przejeżdżające pociągi. O wynikach, w stosunku 50/50, decydowali widzowie, głosując przez rządową aplikację Diia, oraz 3-osobowe jury, którego skład wcześniej zatwierdzili internauci. Wśród jurorów była m.in. Jamala, która wygrała konkurs Eurowizji w Sztokholmie w 2016 roku.

Z Ukrainy na Eurowizję piosenka o wojnie nuklearnej

Z dziesiątki finalistów najwięcej głosów zdobył zespół Tvorchi z utworem "Heart of steel" (Serce ze stali). Duet ten tworzą 26-letni Ukrainiec, Andrij Huculiak i 25-letni Nigeryjczyk, Jeffrey Kenny, który jest wokalistą. Kenny przyjechał do Ukrainy, by studiować farmację i podobnie, jak Andrij Huculiak ukończył ją na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu. Tvorchi komponują od czterech lat, tworzą muzykę elektroniczną, mają na koncie cztery albumy.

Wideo TVORCHI — «Heart of Steel» | Нацвідбір-2023 - Vidbir-2023

Piosenka "Heart of steel" ostrzega przed niebezpieczeństwem wojny nuklearnej. Nieprzypadkowo więc tancerze asystujący Kenny’emu podczas występu mieli na twarzach maski przeciwgazowe.

Tvorchi ma zagwarantowany udział w finale Eurowizji 2023 w Liverpoolu, jako że tegorocznym zwycięzcą jest ukraiński zespół Kalush Orchestra. Do tej pory tradycją było to, że kraj zwycięzcy był organizatorem kolejnego konkursu. Jednak z powodu trwającej w Ukrainie wojny, Europejska Unia Nadawców, która jest głównym organizatorem Eurowizji, uznała, że widowisko nie będzie mogło się tam odbyć.

