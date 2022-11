Podczas Eurowizji każdy kraj przekazuje zarówno wyniki głosowania jurorów, jak i rezultaty telewidzów. To właśnie połączone głosy dają ostateczne wyniki konkursu.

Eurowizja 2022: Skandal podczas głosowania

Jeszcze w trakcie finału ubiegłorocznej Eurowizji, który odbywał się w Turynie, Europejska Unia Nadawców poinformowała, że w sześciu krajach wykryto nieprawidłowości dotyczące głosowania jurorów. Nieuczciwych praktyk dopuścić miały się: Azerbejdżan, Gruzja, Czarnogóra, San Marino, Rumunia oraz Polska. Według informacji eurowizyjnego serwisu Eurovoix, powołując się na belgijskiego nadawcę VRT, wspomniane sześć państw dogadało się w sprawie przyznania sobie nawzajem głosów. Każdy z krajów miał otrzymać preferencyjne noty.

Manipulacje przy głosowaniu wykryto po próbie jurorskiej drugiego półfinału. Po ujawnieniu nieprawidłowości EBU wdrożyła procedurę awaryjną, która polegała na przekazaniu głosów zastępczych - generowanych przez algorytm w oparciu o wyniki głosowań jurorów innych krajów w regionie.

W opublikowany później komunikacie TVP zaprzeczyło doniesieniom. "Telewizja Polska kategorycznie odrzuca wszelkie zarzuty formułowane pod adresem polskich jurorów jako bezpodstawne i niedorzeczne. Głosowali oni wyłącznie wg swoich odczuć oraz własnego uznania, nie biorąc pod uwagę jakiegokolwiek algorytmu, nawet algorytmu EBU. Oceniając najwyżej Ukrainę, dali wyraz swojej niezależności oraz braku jakiegokolwiek związku pomiędzy ich notami a głosami oddanymi przez inne państwa na Polskę" - czytamy w oświadczeniu.

Eurowizja 2023 - nowe zasady głosowania

Według nowych zasad o wynikach w półfinałach zadecydują telewidzowie z krajów uczestniczących w konkursie, natomiast jurorzy oddadzą głosy tylko w koncercie finałowym. Telewidzowie z krajów nieuczestniczących będą mogli wspierać wybrany kraj przez głosowanie internetowe.

"W 2023 r. kwalifikacja krajów do każdego z dwóch półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji, odbędzie się wyłącznie na podstawie głosów oddanych przez opinię publiczną. Jury z każdego kraju biorącego udział w danym półfinale nadal odda swoje głosy, ale zostaną one wykorzystane tylko wtedy, gdy ważne teległosowanie nie zostanie zarejestrowane lub nie jest możliwe w danym kraju. Głosy Jury z każdego uczestniczącego kraju będą jednak liczone, jak poprzednio, w Wielkim Finale. Zostaną one połączone z wynikiem głosowania publiczności, aby uzyskać łączny wynik ogólny" - tłumaczy EBU.

Eurowizja 2023 - gdzie i kiedy się odbędzie?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 r. w Liverpoolu. Udział w konkursie potwierdziło 37 państw. Reprezentant Polski zostanie wyłoniony podczas koncertu eliminacyjnego "Tu Bije Serce Europy - Wybieramy Hit na Eurowizję", który zaplanowany jest na 26 lutego 2023 roku.