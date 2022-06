Paweł Małaszyński śpiewa Depeche Mode! Posłuchaj "A Question Of Time" Spirit in the Forest

Pochodzący z Wejherowa zespół Spirit in the Forest wykonuje covery piosenek z repertuaru Depeche Mode. Tym razem wybór padł na numer z 1986 roku, "A Question of Time", a do współpracy zaproszono Pawła Małaszyńskiego. Zobacz klip!

Paweł Małaszyński w klipie do "A Question Of Time" /YouTube /materiał zewnętrzny