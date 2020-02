Paweł Izdebski w trasie promującej płytę "@strach": Wyzywam strach na pojedynek

"Na tej płycie wyzywam strach na pojedynek" - mówi Paweł Izdebski, wokalista Studio Accantus i były gitarzysta zespołu Ralpha Kaminskiego, aktor znany z występów w Teatrze Muzycznym Roma ("Once").

Paweł Izdebski promuje płytę "@strach" /Magdalena Kubiak /materiały prasowe

W 2017 roku Paweł Izdebski wydał debiutancką EP-kę "Książę Naiwności", finansując ją kampanią crowdfundingową. W połowie stycznia po raz kolejny samodzielnie wydał album, rezygnując z popowego i bajkowego klimatu EP-ki na rzecz bardziej rockowych, alternatywnych brzmień.

Clip Paweł Izdebski 3

Reklama

Płytę "@strach" promuje na trwającej trasie "Niewiarygodny Tour". W klubach w Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach czy Białymstoku pod sceną pojawiły się tłumy widzów. Na kolejne koncerty pozostały już ostatnie bilety.



"W liczbach jestem już dorosłym człowiekiem, ale moja dusza po dziś dzień walczy z demonami przeszłości. Możemy wiecznie uciekać, cofać się i tkwić w bezpiecznym miejscu albo... wziąć swój strach pod rękę i zacząć być wolnym. Fizycznie i psychicznie. Mam wrażenie, że zbyt późno orientujemy się, ile czasu tracimy i jak mało go mamy" - mówi 30-letni muzyk.

Clip Paweł Izdebski Nora

"Każda z piosenek na płycie opowiada o innym lęku, innej obawie, innym wahaniu. Album to moja wiadomość mailowa do własnego strachu, któremu stawiam czoła pisząc te piosenki. Nie pozwolę by mnie dłużej paraliżował, ale wiem, że i mnie i każdemu człowiekowi musi on towarzyszyć każdego dnia. Na tej płycie wyzywam go na pojedynek" - dodaje Paweł Izdebski.



Do promocji albumu wybrano utwory "Laura", "Niewiarygodne", "Szwy", "3" i "Nora".



Clip Paweł Izdebski Laura

Wokalista, leworęczny gitarzysta, piosenkopisarz, kompozytor i youtuber dał się poznać z występów w drużynie sióstr Natalii i Pauliny Przybysz w telewizyjnej "Bitwie na głosy". Tworzy własny, samozwańczy gatunek - Bluepop, który jest mieszanką muzyki akustycznej, alternatywnej i bluesowej, opartej na popowych brzmieniach gitary.

Clip Paweł Izdebski Szwy (Lyric Video)

Oto szczegóły "Niewiarygodny Tour":



29.02 - Szczecin, Czarna Sala

1.03 - Gdańsk, Drizzly Grizzly

14.03 - Olsztyn, CEiK

15.03 - Toruń, Od Nowa

19.04 - Rzeszów, LUKR

25.04 - Poznań, Enea Spring Break Festival

26.04 - Kraków, Fort Luneta.