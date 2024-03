Teledysk "Za późno" ( sprawdź! ) opowiada historię pary. Życie bohaterów na różnych etapach związku obserwujemy w windzie. Główne role zagrali aktorka Kamila Kuboth-Schuchardt (żona aktora Tomasza Schuchardta), Mateusz Król (m.in. "Akademia Pana Kleksa", seriale "The Office PL" i "Korona królów") i pies Bazyl. Za reżyserię odpowiada żona Pawła Domagały - Zuzanna Grabowska.

Reklama

"'Za późno' napisałem widząc rozstania par, które miały wszystko - miłość, przyjaźń i zrozumienie. W takich sytuacjach zawsze zastanawiam, się, czy nie za szybko zrezygnowali, czy ten związek można było jeszcze uratować. Wiem, że dziś świat podpowiada nam, że powinniśmy skupić się przede wszystkim na sobie: 'zawalcz o siebie', 'musisz myśleć o sobie', 'pokochaj siebie' etc. I świetnie, nie zrozumcie mnie źle. Ale jeśli to nie cała prawda? Co, jeśli czasami trzeba zrezygnować z części siebie dla czegoś większego? Mówi się, że nie możesz pokochać kogoś, jeżeli najpierw nie pokochasz siebie. Pewnie to prawda, ale może ta zasada działa też na odwrót - nie jestem w stanie pokochać siebie, jeżeli nie pokocham drugiej osoby?" - opowiada Paweł Domagała.

Clip Paweł Domagała Za późno

"Ci, którzy mnie znają, pewnie wiedzą, że nie mam w sobie nic z aktywisty, zazwyczaj nie biję się o 'wielkie' sprawy, którymi żyje świat. Nie do końca ufam intencjom, często nie jest to walka o sprawę, ale o własne ambicje, ego czy dumę. Jeżeli jest jednak coś, o co warto walczyć do samego końca, do ostatnich sił, to bez wątpienia są to: miłość, relacja z drugim człowiekiem, przyjaźń. Dla bohaterów piosenki może jest już za późno, ale może nie jest za późno dla słuchaczy? Będę bardzo szczęśliwy, jeśli ktoś pod wpływem 'Za późno' spróbuje walczyć do samego końca" - dodaje.

Przy piosence i nowej płycie "Hotelowe piosenki" tradycyjnie pomagał mu Łukasz Borowiecki.

Paweł Domagała - wielki przebój "Weź nie pytaj"

W listopadzie 2016 r. wydał swój debiutancki album "Opowiem ci o mnie". Wielką popularność przyniosła mu piosenka "Weź nie pytaj" (ponad 154 mln odsłon) promująca drugą płytę "1984" - to rok urodzin śpiewającego aktora. Dodajmy, że album "1984" pokrył się czterokrotną platyną za sprzedaż ponad 120 tys. egzemplarzy.

Kolejne płyty to "Wracaj" (2020) i "Narnia" (2020).



Aktor i wokalista od 2023 r. pełnił rolę jurora w show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . W 18. i 19. edycji w jury towarzyszyli mu także Małgorzata Walewska i Robert Janowski. W ruszającej 8 marca jubileuszowej 20. edycji Domagałę zastąpił wracający do programu Piotr Gąsowski (był prowadzącym w duecie z Maciejem Dowborem od samego początku do 17. odsłony). Obecnie Dowbora wspiera Maciej Rock.