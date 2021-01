Paweł "Bocian" Sikora nie żyje. Był gitarzystą punkowej grupy Amen

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o śmierci Pawła "Bociana" Sikory, muzyka związanego z lubelską sceną niezależną. Był także doktorem filozofii i organizatorem imprez.

Paweł "Bocian" Sikora był znany z takich zespołów jak Amen, Antichrist, USP, The Bold And The Beautiful czy Poor But Loyal.

"Wieloletni animator lokalnej sceny, przyjaciel wielu z nas" - czytamy na profilu LBN Punk.

50-latek był też pracownikiem naukowym związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych. Wśród zainteresowań wymieniał metafizykę, transcendentalizm, filozofię percepcji, Hegla i lewicę heglowską, libertarianizm.