Pawbeats ponownie łączy siły z Little Caprice. Kiedy premiera płyty "Nocna"?

Pawbeats i gwiazda filmów dla dorosłych Little Caprice po raz drugi połączyli siły. Tym razem aktorka będzie promować nowy album producenta pt. "Nocna".

Trzy lata temu Little Caprice - aktorka znana przede wszystkim z filmów dla dorosłych - została zaproszona przez Pawbeatsa, aby wystąpiła w teledysku "Insomnia", który promował płytę "OUT".



- Całe to zainteresowanie związane z Little Caprice było bardzo zabawne, bo nie wysłałem żadnej informacji prasowej, wszystko rozeszło się wirusowo. Zakładałem, że może tak być i mnie cały odbiór bardziej bawił. Myślę, że ją też - mówił w rozmowie z Interią.

- Współpraca przebiegła bardzo łatwo. Caprice była pierwszą aktorką, do której napisałem i od razu się zgodziła. Powiedziała, że bardzo spodobał jej się pomysł. Na planie klipu panowała miła, sympatyczna atmosfera. Na pewno było to ciekawe przeżycie, bo mieliśmy okazję wymienić doświadczenia. Jej branża jest dla mnie zupełnie obca, tak jak dla niej muzyczna, więc mogliśmy się podzielić własnymi historiami - dodał.

Teraz na Instagramie Pawbeats opublikował nowe zdjęcie z aktorką i podpisał je: "Ty piekłem i niebem, ja ogniem i mieczem".



Na razie nie wiadomo, w teledysku do którego utworu wystąpi Little Caprice. Będzie to kolejny element promocji płyty "Nocna", która ukaże się 23 maja.

Do tej pory ukazały się m.in. utwory "Azyl" (nagrany z Zuzą Jabłońską i VNM-em), "Niemożliwość pożegnań (gościnnie Bisz) oraz "Kłam" (zaśpiewał w nim duet Qry - Hania Sztachańska).

