Paulina Sykut-Jeżyna to świetnie znana widzom Polsatu gwiazda, która na co dzień dostarcza najświeższych informacji o pogodzie. Swoje pierwsze kroki na antenie jako piosenkarka stawiała w programie "Idol" w 2003 roku. Niedawno zakończyła swoją przygodę z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajęła 5. miejsce.



Jej pasja do muzyki wydaje się być ogromna, bo ostatnio pojawiła się gościnnie w utworze rapera Kleszcza. W teledysku widzimy dziennikarkę, która towarzyszy raperowi w lesie i wraz z nim zachwyca się otaczającą ich naturą. Optymistyczny wydźwięk piosenki, a także prosty tekst bardzo spodobał się fanom rapera, co widzimy w komentarzach pod klipem do "Niebo istnieje".



Kleszcz napisał ten utwór dla swojego syna. Na swoim Facebooku podziękował Sykut-Jeżynie za występ, a wcześniej informował, że nagrał z gwiazdą Polsatu nie jedną, a trzy piosenki. Nie wiadomo kiedy usłyszymy kolejne utwory.