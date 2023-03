Paulina Przybysz prezentuje "Soundtrack" nadchodzącego lata. "Grunt to się nie bać"

"O ile pierwszy singel był mocno refleksyjny, tak w nowości doznamy lo-fi'owego beatu i lekkości. Idealne tło, a więc i soundtrack dla nadchodzącego lata" - czytamy w zapowiedzi. Premiera albumu zaplanowana jest na 21 kwietnia.

“Znacie to uczucie, kiedy nachodzą was wybitnie mądre refleksje i myślicie sobie: 'Ale jestem mądra/mądry, odpowiedź była pod nosem, tylko ja patrzyłam ciągle na jego czubek. Wow, teraz wiem jak żyć, zmienię to i tamto i będzie wspaniale". A potem przychodzi czas na ruchy i myślisz: "Czekaj, może to nie chodzi o zmienianie, tylko o akceptację tego co jest - to też jest fajny pomysł. Tak czy siak będzie co ma być'. I tak potakująco ruszasz głową, patrząc raz w prawo, raz w lewo i myślisz sobie: 'Dobra, jadę przed siebie, grunt to się nie bać i być zawsze ciekawym co dalej'. Ja latem wietrze swoją głowę, bo zupełnie serio, szczególnie na mostach suszę włosy wiatrem i słucham głośno muzyki. Lato uwalnia beztroskę i szlajanie się w naturze i miejskiej dżungli, to takie wagary od powagi innych pór roku" - opowiada wokalistka.

"Nad piosenką pracowałam z Olkiem Świerkotem, z którym praca i ogólne przebywanie też wywołuje jakąś lekkość bytu i zero spiny. Myślę, że słychać w piosence dużo uśmiechu" - dodaje.

Wideo Paulina Przybysz - Soundtrack (official audio)

Trasa koncertowa Pauliny Przybysz przebiegnie przez następujące miasta:

12.05 - Warszawa - Praga Centrum

13.05 - Katowice - Królestwo

19.05 - Wrocław - Bezsenność

26.05 - Poznań - Blue Note

27.05 - Gdańsk - Dizzly Grizzly

02.06 - Kraków - Klub Spotkań Poczta Główna