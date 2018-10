Paul McCartney rzuca wyzwanie. Zobacz roztańczony teledysk "Come On To Me"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Come On To Me", którym Paul McCartney promuje swoją nową płytę "Egypt Station".

"Egypt Station" to osiemnasty album w solowej dyskografii Paula McCartneya. Płyta ukazała się 7 września.

"Come On to Me" ukazał się na podwójnym singlu z utworem "I Don't Know".

Po raz pierwszy McCartney zaprezentował to nagranie 9 czerwca podczas kameralnego koncertu w Philharmonic Dining Rooms w Liverpoolu. Występ odbył się w ramach programu "Carpool Karoke" z Jamesem Cordenem.

W wyreżyserowanym przez TG Herringtona teledysku "Come On to Me" widzimy znudzonego ochroniarza o imieniu Fred "Little Freddie" Maxwell, który słysząc utwór zaczyna tańczyć. W planach są kolejne wersje z bohaterami o imionach Ali i Elsa.



"Myślicie, że potraficie się lepiej ruszać, niż Freddie? Pokażcie nam! Nakręćcie swój film z tańcem do 'Come On To Me' i opublikujcie go na Instagramie lub Twitterze używając hasztaga #COTMChallenge" - rzuca wyzwanie Paul McCartney.

Zobacz teledysk "Come On to Me":

Materiał na płytę "Egyptian Station" nagrywany był w Los Angeles, Londynie i Sussex, zaś produkcją zajął się Greg Kurstin (m.in. Adele, Beck, Foo Fighters). Za singlowy utwór "Fuh You" odpowiada z kolei Ryan Tedder, wokalista pop-rockowej grupy OneRepublic, współtwórca przebojów Beyonce, Adama Lamberta, Chrisa Cornella, Kelly Clarkson, Adele, Maroon 5, U2, Demi Lovato, Christiny Aguilery, Ellie Goulding i Madonny.

Przypomnijmy, że Paul McCartney w ramach promocji płyty "Egypt Station" zagra 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków.