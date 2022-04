"Muszę na jakiś czas zrobić przerwę. Zdiagnozowano u mnie raka migdałka, ale dobrą wiadomością jest, że jest on uleczalny i - co oczywiste - rozpoczynam terapię jak najszybciej. Będę informował was na bieżąco, jak postępuje leczenie. Jestem zasmucony faktem, że opuszczę koncerty z Liamem i jego zespołem. Życzę wam dobrego lata i świetnych koncertów" - poinformował na Twitterze Paul Arthurs, znany też jako Bonehead.

Na te informacje błyskawicznie w mediach społecznościowych zareagował Liam Gallagher ( posłuchaj! ), który nadal współpracuje z muzykiem.

"Wysyłam wiele miłości dla jedynego Boneheada i jego rodziny. Życzę ci błyskawicznego powrotu do zdrowia" - napisał i dodał, że jest przekonany, że bardzo szybko wróci na scenę.



Kim jest Paul Arthurs?

Paul "Bonehead" Arthurs swoją profesjonalną karierę rozpoczął w zespole Rain, który założył razem z Tonym McCarrollem, Paulem McGuiganem i Chrisem Huttonem. Grupa po zmianie w składzie i pojawieniu się w formacji Liama Gallaghera, zmieniła nazwę na Oasis ( posłuchaj! ).

Sukcesy zaczęła natomiast odnosić, gdy w zespole pojawił się brat Liama - Noel Gallagher. W kolejnych latach Oasis, razem z Arthursem w składzie, stał się jednym z najpopularniejszych brytyjskich zespołów na świecie.

Z zespołu gitarzysta odszedł w 1999 roku, w trakcie nagrywania czwartej płyty "Standing on the Shoulder of Giants". Oficjalnym powodem odejścia była potrzeba spędzania większego czasu z rodziną.

W kolejnych latach muzyk współpracował m.in. z Sek Loso i Alexem Lipinskim,

Solowo był współtwórcą projektów m.in.: Moondogs i Parlour Flames, gdzie w 2013 roku nagrał pierwszą płytę od czasu odejścia z Oasis.



Powrót do współpracy z Liamem Gallagherem

Na przełomie 2013 i 2014 roku Liam Gallagher zaprosił Arthursa do swojego zespołu Beady Eye. Stało się to po tym, jak Gem Archer z powodu urazu głowy musiał opuścić trasę formacji. Arthurs został członkiem zespołu Gallaghera i działał w nim - z przerwami - do tej pory.