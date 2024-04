Patryk Pietrzak wraca z kolejnym singlem. "Maczugi" zapowiadają nowy album

"'Maczugi' to utwór, który przenosi słuchaczy w sentymentalną podróż do przeszłości. Historia opowiedziana w piosence mogłaby stanowić materiał na fascynujący film drogi, gdzie akcja rozgrywa się w samochodzie, nocą, w jednym z większych miast. Bohaterowie tego filmu, w symboliczny sposób, powinni odbyć podróż, podczas której mają sobie wiele do powiedzenia..." - czytamy w zapowiedzi utworu.

"Sentyment bajek oglądanych na kineskopowym telewizorze. Leniwy taniec. Myślenie życzeniowe. Romantyzowanie. Jeżeli te zdania nie są dla ciebie niezrozumiałym bełkotem, znajdziesz w tej muzyce coś dla siebie" - mówi z kolei autor, Patryk Pietrzak.

Reklama

Pomysł na klip do utworu "Maczugi" powstał podczas pracy Patryka i Olka Borosia nad utworem. Rozmawiali o różnych pomysłach na klip, starając się znaleźć coś, co nie wymagałoby angażowania całej ekipy filmowej, a jednocześnie przekazałoby emocje zawarte w utworze. Ostatecznie zdecydowano się wykorzystać stare nagrania domowe, które zostały uznane za adekwatne do tematu współpracy, połączone z kilkoma współczesnymi ujęciami.

Patryk opowiada: "Pojawił się Mateusz Dziworski, jednoosobowy czołg przeciwpancerny do wizualnych działań specjalnych, alfa i omega w firmie 'dziękuję!'. Przebraliśmy cały materiał wybierając najciekawsze fragmenty, potem Mateusz przemontował je po swojemu. Liczę na to, że każdy wyjmie z tego coś dla siebie, z czymś się zidentyfikuje".

Clip Patryk Pietrzak Maczugi

Patryk Pietrzak - kim jest?

Patryk Pietrzak, urodzony w 1991 roku w Łodzi, pozostaje wierny swojemu miastu, zarówno jako miejscu tworzenia, jak i zamieszkania. Oprócz działalności muzycznej Pietrzak jest także aktywnym aktorem.

Współtworzy również zespół Ted Nemeth. Debiut solowy artysty, album "OK BOOMER", wydany w 2021 roku, zawierał przebój "Maryś", który zadomowił się na radiowych listach.