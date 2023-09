KAZADI w utworze "Say It Bwoy (Dirty Talk)" odkrywa swoją prywatną, niedostępną stronę, co nie umknęło uciesze fanów. Pod zmysłowym teledyskiem możemy zauważyć wyłącznie pozytywne komentarze.

"Przy dobrym winku ogląda się wybornie", "Wow mam ciary", "Bardzo subtelny przekaz", "To było potrzebne!" - piszą internauci, a Patricia Kazadi stara się na bieżąco reagować na te słowa.

Teledysk przedstawia samą wokalistkę w kilku subtelnych, zmysłowych scenach. "Całą noc, to za mało. Ja dam radę, a ty?" - pyta w utworze Kazadi.

Za reżyserię klipu odpowiada Adrian Obręczarek. W produkcję zaangażowani byli także Ewa Michalik (stylizacja), Ewa Pieczarka (włosy) i CINCIOR (make up). Warstwą muzyczną zajęli się producenci 730 Spa i 730 Huncho, a miksem Anthony Kronfle.



Patrycja Kazadi zapowiada nową płytę duetem z Kayah

Utwór jest zapowiedzią albumu, którego premiera ma odbyć się na początku października. Płyta, jak sama artystka wskazuje, to podróż przez etapy jej życia ostatnich kilku lat. Wcześniej otrzymaliśmy od artystki numer " Ganesha " w duecie z Kayah.

Warto zaznaczyć, że nadchodząca płyta Kazadi zapowiada się dość wszechstronnie, ponieważ artystka nie ogranicza się do jednego, głównego tematu i stara się o to, by kolejne numery mogły dać odbiorcy jak najwięcej.

"'Ganesha' to muzyczna podróż w głąb siebie, opowieść o poszukiwaniu, a co za tym idzie odnajdywaniu swojego spokoju, balansu i szczęścia. Od pierwszych sekund, gdy usłyszałam ten hipnotyzujący, etniczny sampel czułam, że powstanie z tego coś magicznego" - mówiła wokalistka przy okazji premiery poprzedniego kawałka.