"'Ganesha' to utwór wyjątkowy dla mnie na wielu płaszczyznach. To muzyczna podróż w głąb siebie, opowieść o poszukiwaniu, a co za tym idzie odnajdywaniu swojego spokoju, balansu i szczęścia. Od pierwszych sekund, gdy usłyszałam ten hipnotyzujący, etniczny sampel czułam, że powstanie z tego coś magicznego" - mówi o utworze Patrycja Kazadi.

Współpraca z Kayah jest zwieńczeniem dekady kariery muzycznej Patricii - w tym roku mija dokładnie 10 lat od wydania pierwszej płyty artystki. Autorkami tekstu są Paulina Przybysz i Kazadi.

"Pisząc melodię 'Ganeshy' od razu wiedziałam, że będę chciała zaprosić do niej Kayah - wizualizowałam sobie jej wokalizy, głębię brzmienia jej głosu. Duet z nią był moim marzeniem od dziecka - jestem ogromnie wzruszona, że udało się je zrealizować. Świadomość, że Kayah śpiewa moją kompozycję, że stała się jej bliska i jej się spodobała, napawa moje serce radością po brzegi. Dopełnieniem magnetyzmu linii melodycznej jest tekst, który powstał we współpracy z kolejną kobietą muzyki, którą podziwiam - Pauliną Przybysz. Jestem przekonana, że pochłonie on słuchacza bez reszty, jego interpretacja zmieniać się będzie przy każdym kolejnym odtworzeniu, a jego odczucie będzie głębsze. Mam nadzieję, że 'Ganesha' na długo stanie się towarzyszem podczas własnych podróży, zarówno tych fizycznych, jak i meta" - dodaje wokalistka.

Zdjęcie Patricia Kazadi zaprosiła do współpracy kultową wokalistkę / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

Kayah w kilku słowach o współpracy

"Moim wielkim życiowym szczęściem jest to, że mam przywilej spotykania wielu interesujących ludzi, którzy mnie inspirują, a jednocześnie twierdzą, że ja inspiruję ich... I tak powstają ciekawe kolaboracje. Są dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, a także wielką przygodą. Tak się też stało tym razem dzięki współpracy z kochaną Patricią Kazadi, przyjaciółką od serca, wieloletnią sąsiadką i bardzo zdolnym człowiekiem. Uwielbiam takie kobiece współprace, bo są pełne żeńskiej, mądrej i silnej energii. W tej wielkiej przygodzie połączyłyśmy się naszym bólem, nadzieją, wiedzą i świadomością. To dla mnie zaszczyt. Trzymam kciuki za Patricię, bo jest zdolna, pracowita, kreatywna i serdeczna. A nową płytą objawi się jako bardzo dojrzała artystka o sprecyzowanej wizji siebie. Dzięki Patka" - skomentowała współpracę Kayah.

Utworowi towarzyszy klip, w reżyserii Dawida Ziemby. Powstał przy użyciu nowych technologii, z wykorzystaniem AI. Sam czas postprodukcji trwał ponad trzy tygodnie.

Clip Patricia Kazadi Ganesha - & Kayah

Kazadi o teledysku

"Wizja teledysku zrodziła się w mojej głowie już w trakcie pisania utworu. Leżałam o 2 w nocy w łóżku i wizualizowałam sobie różne przestrzenie, przeplatające się światy, jaźnie i stany świadomości, przez które przechodzimy jako ludzie w drodze do samopoznania - te mniej i bardziej realne. Gdy zderzyłam moją koncepcję z reżyserem Dawidem Ziembą, stwierdziliśmy, że świetnym pomysłem będzie zaangażowanie w ten proces sztucznej inteligencji, czyli dosłownie - innej świadomości".

Utwór jest zapowiedzią albumu, którego premiera odbędzie się już pod koniec września. Płyta, jak sama artystka wskazuje, to podróż przez etapy jej życia ostatnich kilku lat.