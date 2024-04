O śmierci Park Bo Ram poinformowano na stronie jej agencji XANADU Entertainment.

"Musimy podzielić się z wami smutną i bolesną wiadomością. Park Bo Ram zmarła nagle w czwartek wieczorem 11 kwietnia. Wszyscy artyści i przedstawiciele XANADU są pogrążenie w żałobie i smutku. Pogrzeb odbędzie się po konsultacji z rodziną. Jeszcze raz składamy kondolencję bliskim zmarłej. Przyczynę śmierci bada policja" - czytamy.



Park Bo Ram nie żyje. Znaleziono ją nieprzytomną w łazience

Według pierwszych ustaleń policji Park Bo Ram wieczorem 11 kwietnia spotkała się ze znajomymi w mieszkaniu jednego z przyjaciół. Około 21:55 miała udać się do toalety. Kiedy po dłuższym czasie nie wracała, jedna z osób na przyjęciu poszła sprawdzić, co się dzieje. Artystkę znaleziono nieprzytomną. Natychmiast wezwano pogotowie. Wokalistka została przewieziona do szpitala, jednak nie udało się jej uratować. O 23:17 lekarze stwierdzili zgon.

Reklama

Policja na razie nie ujawnia, co mogło doprowadzić do śmierci 30-letniej piosenkarki. Zlecono sekcję zwłok.

Kim była Park Bo Ram?

30-letnia Park Bo Ram zadebiutowała w show-biznesie w 2010 roku za sprawą telewizyjnego programu "Superstar K2". Cztery lata później ukazał się jej debiutancki singel pt. "Beautiful". Na koncie wokalistka miała takie przeboje jak: "Sorry", “Pretty Bae", “Dynamic Love" i “Celepretty". Brała również udział w tworzeniu muzyki do serialu "Reply 1988".

Media zajmującą się tematyką K-popu zauważają również, że Park Bo Ram szykowała się do powrotu do śpiewania z okazji 10-lecia swojej działalności scenicznej.