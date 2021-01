Paranorm debiutuje. Kiedy premiera albumu "Empyrean"?

Pod koniec lutego fani progresywnego thrashu będą mogli zaopatrzyć się w pierwszą płytę szwedzkiej formacji Paranorm.

Paranorm przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Ścieżki gitar, basu i wokale na album "Empyrean" zarejestrowano w Lars Hultman Productions. Partie perkusji z kolei nagrano w Paranorm HQ. Materiał wyprodukowany samodzielnie przez muzyków z Uppsali zmiksował i poddał masteringowi wspomniany Lars Hultman.



Autorem okładki jest David Östby. Projekt graficzny opracował Fredrik Kjellgren, gitarzysta prowadzący Paranorm.



Debiutancki longplay Szwedów trafi na rynek 26 lutego nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, cyfrowo).



Z kompozycją "Critical Mass" Paranorm z materiału "Empyrean" możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Paranorm - Critical Mass

Oto lista utworów albumu "Empyrean":



1. "Critical Mass"

2. "The Immortal Generation"

3. "Edge Of The Horizon"

4. "Intelligence Explosion"

5. "Cannibal"

6. "Empyrean"

7. "Lost Cause"

8. "Desolate Worlds (Distant Dimensions)".