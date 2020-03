Paradise Lost: Szczegóły premiery albumu "Obsidian"

Goliaci gothic metalu z Paradise Lost szykują się do wydania nowego longplaya.

"Obsidian", 16. album słynnego kwintetu z Anglii, wyprodukował - podobnie jak m.in. dwie poprzednie płyty Paradise Lost - Jaime Gomez Arellano.

"Mamy tu parę utworów, które stanową kontynuację (poprzedniego albumu z 2017 r.) 'Medusa', ale większość kompozycji charakteryzuje się znacznie większą różnorodnością. Ciężko to zaszufladkować, ale kilka utworów przypomina mi wręcz muzykę gotycką z lat 80. Nie brakuje tu też innych rzeczy i dość eklektycznego grania. Myślę, że wyszedł nam z tego całkiem urozmaicony album" - mówił już w grudniu zeszłego roku o nowej płycie Greg Mackintosh, gitarzysta i współzałożyciel Paradise Lost.



Nowy materiał podopiecznych Nuclear Blast Records trafi na rynek 15 maja w wersji CD (digipack), w edycjach winylowych oraz w limitowanych zestawach (CD plus winyl).

Pionierzy gothic metalu z Wysp Brytyjskich opublikowali niedawno teledysk do nowego singla "Fall From Grace". Możecie go zobaczyć poniżej:

Na albumie "Obsidian" usłyszymy dziewięć kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Darker Thoughts"

2. "Fall From Grace"

3. "Ghosts"

4. "The Devil Embraced"

5. "Forsaken"

6. "Serenity"

7. "Ending Days"

8. "Hope Dies Young"

9. "Ravenghast".