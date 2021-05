Paradise Lost prezentuje koncertowy materiał. Nowa płyta "At The Mill"

"At The Mill" - to tytuł nowego, koncertowego materiału Anglików z Paradise Lost.

Na "At The Mill" znajdziemy koncert, który pionierzy gothic metalu z Wysp Brytyjskich zarejestrowali jesienią ubiegłego roku w klubie The Mill nieopodal rodzimego Yorkshire w Anglii. Z uwag na epidemiczne obostrzenia, impreza ta, transmitowana na żywo w internecie, odbyła się bez udziału publiczności.



Miksem zajął się Les Smith, a masteringiem Jaime Gomez Arellano. Okładkę zaprojektowało studio Ogino Design.



Poza wersją CD, cyfrową oraz kilkoma edycjami winylowymi, "At The Mill" ujrzy światło dzienne w formacie Blu-ray w reżyserii Asha Pearsa, twórcy teledysków do utworów z dwóch ostatnich studyjnych albumów Paradise Lost. Premierę zaplanowano na 16 lipca w barwach Nuclear Blast Records.



"Obsidian", ostatni longplay Paradise Lost, trafił na rynek w połowie 2020 roku.

Przypomnijmy, że Paradise Lost wystąpią 16 września w krakowskim Hype Parku.



Fragment koncertu w The Mill Paradise Lost (kompozycja "Darker Thoughts") możecie zobaczyć poniżej: