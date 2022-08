"To bardzo ekscytująca aukcja. Do zdobycia jest bowiem jedna z nielicznych pamiątek należących do Foo Fighters. Prawdopodobnie największego obecnie zespołu rockowego na świecie" - zapewnił Luke Hobbs z domu aukcyjnego Gardiner Houlgate, cytowany przez BBC.

Hobbs podkreślił, że instrument jest ważną częścią muzycznej historii Foo Fighters. Zapewnił również, że spodziewa się ogromnego zainteresowania aukcją.

"Fakt, że jest tak wyeksponowany w kultowym teledysku 'Monkey Wrench', czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla fanów i kolekcjonerów" - wyjaśnił. Do licytowanego przedmiotu dołączony będzie również polaroid ukazujący młodą Drew Barrymore grającą na tejże gitarze.

Pierwotnym właścicielem gitary był Pat Smear, znany gitarzysta rockowy grający m.in. w Foo Fighters, który zakupił ją w 1996 roku. Sam instrument można usłyszeć na drugim, przełomowym albumie zespołu, "The Color And The Shape". Ostatecznie trafił on w ręce prywatnego kolekcjonera, który wystawia go na wrześniową licytację.