Ozzy Osbourne odwołał koncerty ze względu na zły stan zdrowia. Żona opowiedziała o tym, co się stało

Niedawno wokalista Ozzy Osbourne odwołał wszystkie swoje tegoroczne koncerty. Powodem była choroba i upadek artysty. Nikt nie wiedział, co tak naprawdę się stało do momentu, kiedy w sprawie nie zabrała głosu jego żona Sharon. Menedżerka gwiazdy rocka opowiedziała, co była prawdziwą przyczyną fizycznych niedomagań męża.

Wokalista i muzyk, znany z legendarnej grupy Black Sabbath, Ozzy Osbourne odwołał wszystkie swoje tegoroczne koncerty.

W lutym z powodu zapalenia płuc anulował występy w Australii, Japonii i Nowej Zelandii. Teraz, na skutek upadku i uszkodzeń, których doznał, zrezygnował też z zaplanowanej trasy po Ameryce Północnej i Europie.



Fani na całym świecie zastanawiali się, co takiego przytrafiło się artyście, że tak długo będzie wracał do zdrowia.



Ozzy Osbourne po powrocie ze szpitala, gdzie znalazł się ze względu na zapalenie płuc, upadł w swoim domu w Los Angeles. Teraz jego żona Sharon Osbourne zdradziła, co tak naprawdę dolega wokaliście.



Okazało się, że Ozzy przewrócił się w środku nocy i bardzo niefortunnie upadł tak, że metalowe pręty, które znajdowały się w jego ciele po wcześniejszym wypadku, wyszły na zewnątrz raniąc muzyka. Zdarzenie, o którym mowa, to wypadek motocyklowy z 2003 roku, po którym Ozzy przez kilka dni leżał w śpiączce. Teraz metalowe elementy, które zostały wtedy umieszczone w jego ciele, przemieściły się na tyle, że lekarze musieli powtórzyć operację.

Sam Ozzy przeprosił fanów za nagłe zmiany:

"Nie mogę w to uwierzyć, a musiałem zmienić terminy koncertów. Słowa nie są w stanie wyrazić, jak bardzo jestem sfrustrowany, zły i przygnębiony, a wszystko dlatego, że nie jestem w stanie teraz wyruszyć w trasę" - skomentował.



Artysta zapowiedział jednak, że wróci najszybciej, jak to jest możliwe. Podziękował też za wsparcie, którego udziela mu nie tylko rodzina i przyjaciele, ale też koledzy z zespołu i fani.



Sharon Osbourne dodała, że Ozzy jest zdruzgotany z powodu odwołania trasy:



"Powiedział, że występy to jedyna rzecz, jaką kiedykolwiek zrobił dobrze w swoim życiu, i że po prostu czuje się okropnie".

Odwołana trasa koncertowa muzyka została przełożona na 2020 rok, a zakupione już bilety będą honorowane.



