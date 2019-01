Ozzy Osbourne odwołuje koncerty: Jestem kompletnie załamany

Nadchodzące europejskie koncerty Ozzy'ego Osbourne'a w ramach trasy "No More Tours 2" zostały odwołane z powodów zdrowotnych.

Ozzy Osbourne z żoną Sharon w listopadzie 2018 r. /gotpap/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

W ostatnim czasie 70-letni rockman miał spore problemy ze zdrowiem.

Na początku października 2018 r. Ozzy Osbourne trafił do szpitala w Kalifornii. Okazało się, że wokalista przeszedł operację chirurgiczną prawej dłoni. Przy skórkach od paznokci wdało się zakażenie.

Rockman w rozmowie z "Rolling Stone" mówi, że nie czuł się źle, więc w szpitalu pozwalał sobie na żarty.

"Lekarz powiedział, że nie wie, czy zdaję sobie sprawę z powagi problemu. Wszyscy byli śmiertelnie poważni" - opowiadał Ozzy.

Okazało się, że wdało się zakażenie gronkowcem.

"Mogło być naprawdę źle, mogłem umrzeć" - podkreślał Osbourne.

Wideo Ozzy Osbourne przeszedł operację ręki (Associated Press/x-news)

Wówczas cztery odwołane koncerty w USA w ramach trasy "No More Tours 2 Final World Tour" zostały przełożone na 2019 r. Światowe tournee ma potrwać do 2020 r.

"Ludzie ciągle pytają mnie, kiedy przechodzę na emeryturę. To będzie moja ostatnia światowa trasa, ale nie mogę powiedzieć, że nie będę występował tu i tam" - mówił wokalista nieistniejącej już grupy Black Sabbath, która oficjalnie zakończyła działalność w lutym 2017 r.

Teraz się okazuje, że kolejne występy w ramach trasy zostały odwołane. U Ozzy'ego zdiagnozowano grypę, która zdaniem lekarzy w zimowych warunkach podczas intensywnej podróży po Europie mogłaby się rozwinąć w zapalenie płuc.



"Jestem kompletnie załamany przełożeniem europejskiej części mojej trasy. Wygląda na to, że od października wszystko czego się dotknę, zamienia się w g**no" - nie przebiera w słowach Ozzy.

"Chcę przeprosić moich fanów, którzy są wobec mnie tak lojalni od lat, mój zespół, moją ekipę i Judas Priest za zawiedzenie was wszystkich. Ale zapewniam was, że trasa z Judas Priest zostanie dokończona. Chcemy zacząć we wrześniu" - zapowiedział Osbourne.

Pierwszy koncert miał się odbyć 30 stycznia w Dublinie w Irlandii. W sumie odwołano 16 występów. Na scenę wokalista ma powrócić 9 marca w Sydney w ramach Download Festival.



Solowy dorobek Ozzy'ego zamyka płyta "Scream" z 2010 r.



Podczas trasy wokaliście towarzyszą jego długoletni współpracownicy: Zakk Wylde (gitara), Blasko (bas), Tommy Clufetos (perkusja; brał udział w pożegnalnej trasie Black Sabbath) i Adam Wakeman (klawisze).