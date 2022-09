Jak już zapowiadaliśmy, 9 września do sprzedaży trafi 13. solowy album Ozzy'ego Osbourne'a - "Patient Number 9".

Pierwszym singlem był utwór tytułowy z gościnnym udziałem gitarzysty Jeffa Becka.

Kolejnym nagraniem wypuszczonym przed premierą był "Degradation Rules", w którym Ozzy ponownie połączył siły ze swoim druhem z grupy Black Sabbath - gitarzystą Tonym Iommim. To ich pierwszy wspólny utwór od czasu pożegnalnej płyty Black Sabbath - "13" z 2013 r.

Clip Ozzy Osbourne Degradation Rules (Vizualizer) ft. Tony Iommi

Ozzy Osbourne i Zakk Wylde znowu razem!

W nagraniach poza wymienionymi gitarzystami wzięli udział także Eric Clapton, Mike McCready (gitarzysta Pearl Jam), Duff McKagan (basista Guns N' Roses), Chris Chaney (Jane's Addiction), Robert Trujillo (basista grupy Metallica), Josh Homme (lider Queens Of The Stone Age), czy nieżyjący już perkusista Foo Fighters, Taylor Hawkins.

Na płycie zagrał również Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers, który ostatnio współpracował z Osbourne'em przy jego poprzednim albumie "Ordinary Man" z 2020 roku. Za produkcję ponownie odpowiadał Andrew Watt.

U boku "Księcia Ciemności" ponownie po 15 latach pojawił się gitarzysta Zakk Wylde, lider własnej grupy Black Label Society. Zagrał on w nowym singlu "Nothing Feels Better", a także w utworach "Parasite", "Mr. Darkness" i "Evil Shuffle". Przypomnijmy, że Wylde po raz pierwszy w składzie zespołu Ozzy'ego wystąpił na płycie "No Rest for the Wicked" z 1988 r. "Patient Number 9" to jego w sumie szósty studyjny album nagrany z Osbourne'em.

Zakk od 2014 r. stoi na czele Zakk Sabbath - grupy, w której odtwarza nagrania Black Sabbath. U jego boku występują basista Rob "Blasko" Nicholson (od 2003 r. w zespole Ozzy'ego) i perkusista Joey Castillo (m.in. Danzig, Queens Of The Stone Age). W lipcu 2022 r. ogłoszono, że Wylde pojawi się w składzie reaktywowanej Pantery, w której zajmie miejsce swojego przyjaciela, tragicznie zmarłego Dimebaga Darrella (został zastrzelony na scenie w grudniu 2004 r.).



Clip Ozzy Osbourne Nothing Feels Right (Visualizer) ft. Zakk Wylde

