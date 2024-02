Przypomnijmy, że hardrockowi weterani na początku października zeszłego roku wrócili na scenę po siedmiu latach przerwy. Zagrali wówczas w Kalifornii podczas trzydniowego święta dla fanów ciężkiego rocka i metalu - festiwalu Power Trip. Poza AC/DC zaprezentowali się także Guns N' Roses , Iron Maiden, Judas Priest, Metallica i Tool.

Dla członków AC/DC to miał być test - czy podołają, jak przyjmie ich publika, czy wciąż czują się dobrze na scenie. Wygląda na to, że zadowoleni byli wszyscy, łącznie z powracającym do grupy na chwilę z muzycznej emerytury Cliffem Williamsem, który jak wiadomo od kilku dni nie będzie towarzyszył zespołowi w trakcie potencjalnej trasy koncertowej.

Chris Chaney nowym basistą AC/DC. Tak twierdzą fani

Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się pierwsza zapowiedź - zegar wskazuje, że już w poniedziałek 12 lutego dowiemy się, co szykują muzycy. Fani są niemal pewni, że chodzi o trasę koncertową. Na scenie, wedle zapowiedzi, nie pojawi się wspominany już Williams, który z racji wieku woli nie brać udziału w trwającym sporo czasu tournée.

Tymczasem jeden z zaufanych fanów na portalu ACDCFans.net podał, że basistą AC/DC zostanie Chris Chaney - muzyk sesyjny, który przez wiele w grupie Jane's Addiction (2002-2004; 2011-2022), sześć lat w studiu i na scenie spędził u boku Alanis Morissette.

Grał na albumach Joe'a Cockera, Slasha, ale także Celine Dion czy... Shakiry. Urodzony w 1970 roku basista występował także u boku Bryana Adamsa, Adama Lamberta czy Beth Hart.

Zdjęcie Według fanów to Chris Chaney jest nowym basistą AC/DC / Scott Dudelson / Getty Images

Sądząc po wpisach miłośników zespołu, ci liczą, że taki scenariusz się nie sprawdzi. Na miejscu basisty widzieliby kogoś bardziej zasłużonego dla świata rockowej muzyki, np. Duffa McKagana z Guns N' Roses.

AC/DC powraca na scenę po raz ostatni?

Przypomnijmy, że w Brazylii huczy od plotek o koncertach zespołu, które miałyby odbyć się we wrześniu 2024 roku (więcej przeczytasz tutaj) . Dean Delray, komik i przyjaciel członków grupy wyznał w swoim podkaście, że AC/DC planuje "ok. 20 koncertów w 2024 roku - 10 w USA i pozostałe 10 w innych częściach świata".

Trasa miałaby zakończyć się tam, gdzie rozpoczynało AC/DC, czyli w Australii. Ujawnił również, że kondycja zdrowotna wokalisty Briana Johnsona jest na tyle niepewna, że nie wiadomo, czy byłby w stanie on udźwignąć wysiłki trasy "za dwa lata", dlatego też musi ona odbyć się jak najszybciej.

Natomiast Dieter Reiter, burmistrz Monachium, w listopadzie ubiegłego roku dał nadzieję europejskim fanom - na antenie radia wygadał się, że legendy rocka wystąpią na olimpijskim stadionie już 12 i 14 czerwca 2024 roku.

Ostatnią trasą grupy była "Rock or Bust World Tour" w latach 2015-2016. Z powodu problemów ze słuchem w jej trakcie z występowania zrezygnował wokalista Brian Johnson (jego obowiązki na ponad 20 koncertów przejął wtedy Axl Rose, frontman Guns N' Roses). U boku lidera, gitarzysty Angusa Younga występowali także basista Cliff Williams, perkusista Chris Slade i gitarzysta Stevie Young.

Nadal nie wiadomo także, kto miałby zasiąść za perkusją. Choć Phil Rudd, czyli oryginalny perkusista AC/DC bardzo marzy o tym, by dołączyć do kolegów, to muzyk zwolniony z zespołu pod koniec 2014 r., gdy został oskarżony o posiadanie narkotyków i grożenie śmiercią byłemu pracownikowi, jak na razie jest poza koncertowym zespołem. Pomimo tego we wrześniu 2020 r. zespół ogłosił powrót Rudda do składu i to razem z nim nagrano ostatni studyjny album "Power Up". Podczas Power Trip zastąpił go Matt Laug, znany ze współpracy z m.in. Alice Cooperem czy Alanis Morissette.