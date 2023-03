Pełen optymizmu i energii utwór "Razem" powstał pod koniec 2021 roku, kilka tygodni przed śmiercią Witolda Paszta (wokalista zmarł 18 lutego 2022 roku). "Piosenka została nagrana w pandemii, możliwości produkcji klipu były mocno ograniczone. Tata wymyślił sobie, aby fani grupy ponagrywali się sami w domach, pokazując, jak radzą sobie z lockdownem. Do realizacji klipu jednak wówczas nie doszło" - zdradziła w komunikacie prasowym producentka teledysku i zarazem córka Witolda Paszta, Natalia.

To właśnie ona na początku tego roku postanowiła zaprosić do projektu przyjaciół swojego ojca. Poprosiła też fanów grupy VOX o nadsyłanie filmików nagranych telefonem, które pokazywałyby, jak bawią się do muzyki tego zespołu. Tak powstał wzruszający hołd dla Witolda Paszta i całego zespołu.

Oprócz filmików od fanów w teledysku są też ujęcia zrealizowane w studiu nagrań. Pojawiają się w nich m.in. Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Andrzej Piaseczny, Rafał Brzozowski i zespół Pectus.

Utwór "Razem" symbolicznie podsumowuje dotychczasową działalność zespołu VOX, a jednocześnie otwiera nowy rozdział w historii grupy, która po śmierci Paszta zmieniła nazwę na NOWY VOX. Tworzą ją Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera i Jerzy Słota. "Miała to być pierwsza piosenka na nową płytę, okazała się jednak być naszą ostatnią. Jako NOWY VOX na pewno włączymy ją do naszego repertuaru koncertowego" - mówią Dariusz Tokarzewski i Mariusz Matera.

Założony w 1978 roku VOX wylansował wiele przebojów, wśród których najbardziej znane to "Bananowy Song", "Zabiorę Cię Magdaleno" i "Rycz Mała Rycz". Do 1987 roku do grupy należał Ryszard Rynkowski.