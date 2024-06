Taco Hemingway to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. Jest właśnie w trakcie swojej trasy koncertowej, która promuje album "1-800 Oświecenie". Tournee już od samego początku było ogromnym sukcesem. Bilety na każde wydarzenie wyprzedawały się w błyskawicznym tempie. Kolejki fanów czekały przed występami od wczesnych godzin porannych, aby zdobyć jak najlepsze miejsce. Przed Taco został jeszcze jeden, finałowy występ trasy, który zapowiada się wyjątkowo. Artysta wyprzedał bowiem wszystkie wejściówki na koncert.

Taco Hemingway już raz wyprzedał PGE Narodowy

Taco Hemingway już kilka lat temu odniósł podobny sukces. Wyprzedał bowiem wszystkie bilety na Stadion PGE Narodowy, natomiast wówczas nie dokonał tego samodzielnie. Zagrał wspólny koncert z Dawidem Podsiadło, a fani obojgu artystów wykupili wszystkie wejściówki. Wiele osób uważało to za niesamowity sukces, a Dawid Podsiadło chwilę później pokazał, że może jeszcze więcej. W sierpniu 2023 r. wokalista wystąpił solo na stadionie w Warszawie i również wyprzedał cały obiekt. Minął prawie rok, a sytuacja się powtórzyła. Tym razem to Taco Hemingway przeszedł do historii i jako pierwszy polski raper sprzedał wszystkie bilety na Stadion PGE Narodowy.

Trasa rapera odnosi niebywałe sukcesy

Cała trasa promująca najnowszy album rapera była ogromnym sukcesem. Wszystkie koncerty Taco Hemingwaya w ostatnich tygodniach były wyprzedane. Podczas pierwszego występu z "1-800 TOUR" w Katowicach raper wyjawił publiczności, że obawia się o dobry wynik trasy. Już po kilku pierwszych koncertach było wiadomo, że niepotrzebnie. Dowodem na to było przede wszystkim przeniesienie finału trasy do większego obiektu. Ostatni koncert Taco początkowo miał odbyć się na Letniej Scenie Progresji w stolicy. Ze względu na ogromny popyt organizatorzy zdecydowali się na przeniesienie go na Stadion PGE Narodowy.

Niespodzianki na finałowym koncercie Taco Hemingwaya

Finałowy koncert z "1-800 TOUR" odbędzie się 22 czerwca 2024 r. Na fanów, którym udało się zdobyć bilety na wydarzenie czeka wiele niespodzianek. Raper, chcąc pokazać wdzięczność za wyprzedanie tak wielkiego obiektu, wprowadził do swojego sklepu specjalny merch. Pojawią się trzy nowe koszulki, z których dwie zaprojektował inny znany wokalista - Holak. Dodatkową niespodzianką, czekającą na fanów, którzy będą uczestniczyć w finałowym koncercie Taco Hemingwaya, jest oficjalne afterparty. Odbędzie się ono zaraz po zakończeniu występu rapera w klubie Progresja, gdzie swoje sety zagrają znani i cenieni DJ-e.