Taco Hemingway to na ten moment jeden z najbardziej rozpoznawalnych raperów w Polsce. Obecnie jest w trakcie trasy koncertowej, która promuje jego najnowszy album "1-800-Oświecenie". Tournee okazuje się ogromnym sukcesem. Bilety na każde wydarzenie wyprzedają się w błyskawicznym tempie. Kolejki fanów czekają przed występami od wczesnych godzin porannych, aby zdobyć jak najlepsze miejsce. Artysta prezentuje podczas występów zarówno nowy materiał, jak i największe przeboje z poprzednich płyt.

Taco Hemingway zauważył poszkodowaną fankę w tłumie

Taco Hemingway znany jest z tego, że podczas swoich występów wielokrotnie nawiązuje kontakt z fanami. Raper często czyta napisy z transparentów, wchodzi w interakcje z najlepiej bawiącymi się słuchaczami i zauważa różne sytuacje w tłumie. Podczas jednego z ostatnich koncertów pokazał, że zależy mu na losie swoich fanów. Zaniepokoił go widok poszkodowanej dziewczyny stojącej w tłumie.

Na koncercie Taco Hemingwaya znalazła się dziewczyna, która miała nogę w gipsie. Stała w tłumie o kulach. Raper zauważył poszkodowaną fankę i natychmiastowo zareagował. "Dziewczyna z kulami, uważajcie na nią. Jak się trzymasz z tymi kulami? Nie chcesz lepszego miejsca jakiegoś? Może gdzieś z przodu bardziej? Zaraz zagadam z produkcją" - zawołał ze sceny.

Osoby będące na koncercie zrelacjonowały, że niestety nie udało się znaleźć dla kontuzjowanej dziewczyny lepszego miejsca. Fanka natomiast okazała się wdzięczna raperowi za chęć zapewnienia bezpiecznej przestrzeni. Dodatkowo udało jej się spotkać z Taco po zakończeniu koncertu. Raper podpisał jej płytę oraz zrobił sobie pamiątkowe selfie.

Fani są zachwyceni gestem rapera

Fanka, która przyszła na koncert Taco Hemingwaya o kulach, podziękowała w mediach społecznościowych za to, że uczestnicy koncertu zadbali o jej dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Opublikowała także zdjęcie płyty z autografem i wspólne selfie z idolem. Gest rapera spotkał się z ogromem pozytywnych komentarzy ze strony internautów. "To było takie kochane...", "On jest takim cudownym człowiekiem" - napisali niektórzy z nich.