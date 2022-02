Nominacje do Oscarów ogłoszono we wtorek na stronie internetowej nagród. Nazwiska nominowanych odczytali aktorzy - Tracee Ellis Ross i Leslie Jordan.

W sumie statuetki zostaną przyznane w 23 kategoriach - jak zwykle fani kinematografii najbardziej czekają na nagrody za najlepszy film, najlepsze role pierwszo i drugoplanowe, najlepszych reżyserów oraz scenarzystów. Podobnie jak w poprzednich latach docenieni zostaną twórcy muzyki filmowej, bez której żaden film nie mógłby się obyć.



I tak w kategoriach poświęconych muzyce nie zabrakło niespodzianek. W kategorii "Najlepsza muzyka filmowa" nominowani są Nicholas Britell ("Nie patrz w górę"), Hans Zimmer ("Diuna"), Germaine Franco ("Encanto"), Alberto Iglesias ("Parallel Mothers") oraz Johnny Greenwood ("The Power of The Dog").

W sąsiedniej, w której statuetka zostanie przyznana za "Najlepszą piosenkę oryginalną" nie nominowano uznawanej wcześniej za jedną z faworytek Ariany Grande! W stawce znajdują się za to Van Morrison z piosenką "Down To Joy", Billie Eilish i Finneas z utworem "No Time To Die", "Dos Oruguitas" Lis Manuela-Mirandy, "Be Alive" autorstwa Beyonce oraz "Somehow You Do" w wykonaniu Diane Warren.

W 2019 roku nagrodę za najlepszą piosenkę otrzymała Lady Gaga za piosenkę "Shallow", w 2020 roku był to Elton John za utwór "I'm Gonna Love Me Again". W ostatniej edycji nagrody, trafiła ona do D'Mile i H.E.R. za utwór "Fight For You".