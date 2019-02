Oscary 2019: Queen + Adam Lambert gwiazdą gali

Grupa Queen + Adam Lambert potwierdziła, że wystąpi podczas niedzielnej (24 lutego) gali rozdania Oscarów. Zespół przypomni wiązankę swoich największych przebojów, które pojawiają się w filmie "Bohemian Rhapsody".

Queen + Adam Lambert w akcji /Ethan Miller /Getty Images

Film "Bohemian Rhapsody" zdobył pięć nominacji do tegorocznych Oscarów, w tym m.in. dla najlepszego filmu i aktora w roli pierwszoplanowej (Rami Malek jako wokalista Freddie Mercury).

Reklama

Na Twitterze Adama Lamberta pojawiło się krótkie wideo z zespołem Queen wykonującym przebój "We Will Rock You".

Wiadomość potwierdziła też Akademia: "Is this the real life? Is this just fantasy?" - to cytat z piosenki "Bohemian Rhapsody".

"Witamy Queen i Adama Lamberta na tegorocznych Oscarach" - czytamy.

Podczas gali poza Queen + Adam Lambert na scenie wystąpią także m.in. Bette Midler, Lady Gaga i Bradley Cooper (nominowany do Oscara przebój "Shallow"), Jennifer Hudson oraz Kendrick Lamar i SZA ("All The Stars" z "Czarnej Pantery").

Współpraca muzyków Queen, gitarzysty Briana Maya i perkusisty Rogera Taylora, z Adamem Lambertem sięga maja 2009 roku, gdy po raz pierwszy wystąpili razem podczas finału amerykańskiego "Idola".

- Adam Lambert w naszym życiu tak naprawdę pojawił się prawie przez przypadek i wydaje mi się, że w życiu często tak bywa. My nie szukaliśmy wokalisty. Tak się zdarzyło, że się spotkaliśmy podczas "American Idol", którego Adam był finalistą. Wówczas przyjrzeliśmy się sobie i pomyśleliśmy, że to mogłoby być interesujące. Ale potem z tym nic nie zrobiliśmy przez długi czas. Tak się złożyło, że Adam był dostępny, gdy występowaliśmy na gali MTV EMA 2011 w Belfaście. Wtedy stwierdziliśmy, że zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyszło to całkiem nieźle i myślę, że wtedy w naszych głowach pojawiła się myśl, żeby spróbować zrobić coś więcej - mówił Interii Brian May w połowie 2012 r., gdy już było wiadome, że dojdzie do występów Queen + Adam Lambert.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Adam Lambert o współpracy z Queen i solowej karierze INTERIA.PL

Od tego czasu grupa regularnie koncertuje, często odwiedzając także Polskę (Wrocław 2012, Kraków 2015, Tauron Life Festival Oświęcim 2016, Łódź 2017).

Queen + Adam Lambert w Łodzi (6 listopada 2017 r.) 1 31 Queen + Adam Lambert w Łodzi Autor zdjęcia: Ewelina Wójcik Źródło: mfk.com.pl 31

Scenariusza do filmu "Bohemian Rhapsody" napisał nominowany do Oscara Anthony McCarten ("Teoria wszystkiego"). W obsadzie znaleźli się także m.in. Ben Hardy, który zagrał Rogera Taylora ("X-Men: Apocalypse", serial "EastEnders"), Joe Mazzello jako basista John Deacon ("Park Jurajski", "The Social Network", "Pacyfik") i Gwilym Lee jako Brian May (seriale "Morderstwa w Midsomer" i "Jamestown"). Mary Austin, najlepszą przyjaciółkę i pierwszą miłość Freddiego zagrała Lucy Boynton. Okazało się, że Maleka i Boynton łączy coś więcej, niż praca na planie.

Freddie Mercury (1946-1991) 1 14 Autor zdjęcia: Źródło: Universal Music Polska 14

Film "Bohemian Rhapsody" kończy się pamiętnym występem zespołu Queen na Live Aid.

Freddie Mercury zmarł 24 listopada 1991 r. z powodu komplikacji wywołanych przez AIDS.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queen Bohemian Rhapsody

Sprawdź tekst "Bohemian Rhapsody" w serwisie Teksciory.pl!