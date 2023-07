Płytę "Descent", którą w całości wyprodukował Niklas Karlsson, grający na gitarze wokalista i lider Orbit Culture, ozdobi okładka autorstwa rodzimego artysty Maksa Wellastona.

"Zależało nam na tym, by album ten brzmiał maksymalnie potężnie i agresywnie, zachowując zarazem przyjemne wrażenia słuchowe. Sporo inspiracji zaczerpnąłem z filmu ‘Diuna’, lecz nie z samej opowieści czy czegoś takiego, a z połączenia obrazu i muzyki tworzących tę wizualną panoramę, której klimat chcieliśmy wyrazić na nowej płycie" - powiedział Niklas Karlsson.

Pierwszy od trzech lat longplay szwedzkiego kwartetu spod znaku melodyjnego death / groove metalu, będzie mieć swą premierę 18 sierpnia nakładem amerykańskiej wytwórni Seek & Strike.

Teledysk do nowego singla "From The Inside" Orbit Culture możecie zobaczyć poniżej:

Clip From The Inside

Sprawdźcie także wideoklip do "Vultures Of North", wydanego w 2022 roku, pierwszego singla z płyty "Descent":

Clip Vultures of North

Orbit Culture - szczegóły albumu "Descent" (tracklista):

1. "Descending"

2. "Black Mountain"

3. "Sorrower"

4. "From The Inside"

5. "Vultures Of North"

6. "Alienated"

7. "The Aisle Of Fire"

8. "Undercity"

9. "Descent"

10. "Through Time".