Opole 2021: Maciej Orłoś ostro o gwiazdach imprezy TVP. "Jestem zdegustowany i zniesmaczony"

Za nami pierwsze trzy dni 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, który rozpoczął się od koncertu "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!" oraz konkursu Debiuty. W sobotę odbyły się koncert "Wielkie Przeboje Małego Ekranu" oraz konkurs Premiery.

Z kolei w niedzielę widzowie usłyszeli przeboje zmarłego w kwietniu Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu innych wykonawców, a także koncert piosenki literackiej. Festiwal w poniedziałek zakończy Scena Alternatywna TVP Kultura.

Reklama

Opole 2021: "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną" 1 / 16 Koncert "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną" prowadzili Agata Konarska i Paweł Sztompke. Źródło: AKPA Autor: Podlewski udostępnij

Na scenie amfiteatru w Opolu przez te trzy dni pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Cleo, Justyna Steczkowska, Roksana Węgiel, Izabela Trojanowska, Ryszard Rynkowski, Piotr Cugowski, Lombard, Kasia Moś, Halina Mlynkova, Ania Dąbrowska, Elżbieta Romanowska, Olga Bończyk, Jolanta Fraszyńska i Aleksandra Nieśpielak.

W niedzielny wieczór festiwal postanowił skomentować na Facebooku popularny dziennikarz Artur Orzech. W tym serwisie ma prawie 220 tys. obserwujących.



"Przyznam, że ze zdumieniem zorientowałem się na podstawie informacji w sieci, że przez scenę tegorocznego festiwalu przewinęło się mnóstwo artystów o uznanych nazwiskach i - tak mi się wydawało (najwyraźniej niesłusznie) - poglądach, które wykluczają udział w imprezie TVP. Niektóre nazwiska zaskoczeniem nie są, ale wiele zaskakuje" - rozpoczął Orzech, który był jedną z twarzy TVP w latach 1991-2016.

Opole 2021: Koncert Premiery 1 / 10 Roksana Węgiel Źródło: AKPA udostępnij

"Mamy niebywałą, skandaliczną, haniebną propagandę uprawianą przez TVP w programach informacyjnych i publicystycznych, a tu - jak gdyby nigdy nic - całe grono artystów pokazuje się w okienku z logo TVP. Udają, że to jakaś inna stacja? Nie widzą, że za tym wszystkim stoi Kurski? Nie widzą go w amfiteatrze, nie spotkają na bankiecie? Potrafią bez mrugnięcia okiem legitymizować swoją twarzą, swoim nazwiskiem, swoją marką całe zło (manipulacja widzami, prorządowa propaganda, zawłaszczenie mediów publicznych, podsycanie polaryzacji społeczeństwa, schlebianie władzy, realizacja totalnie nierzetelnych materiałów "dziennikarskich" etc), uprawiane przez tę stację, w której oni właśnie występują? Do tego towarzyszy im występom jakże obłudne hasło 'Bądźmy razem'" - denerwuje się dziennikarz w obszernym wpisie, podkreślając, że jest "niemile zaskoczony, zdegustowany, zniesmaczony".

Pod postem Orzecha zaroiło się od komentarzy - ponad tysiąc wpisów, w większości popierających jego zdanie. W dyskusję z internautami wdał się sam Orzech, odpierając porównania do TVN: "Naprawdę występowanie pod szyldem TVN to NIE TO SAMO co występowanie pod szyldem TVP".