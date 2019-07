Opeth: Szczegóły premiery "In Cauda Venenum"

27 września w ręce fanów progresywnego metalu trafi 13. płyta szwedzkiego Opeth.

Nowy album kwintetu ze Szwecji zarejestrowano w sztokholmskim studiu Park. Następcę longplaya "Sorceress" z 2016 roku wyda Moderbolaget / Nuclear Blast Entertainment.

Dodajmy, że “In Cauda Venenum" dostępna będzie w dwu wersjach: angielskiej i szwedzkiej.

Okładkę, niczym z opowieści H.P. Lovecrafta, zaprojektował długoletni współpracownik zespołu, amerykański artysta Travis Smith.

Przypomnijmy, że Opeth będzie główną gwiazdą rozpoczynającego się dziś festiwalu Prog In Park w Warszawie (12-13 lipca, Scena Letnia Progresji na terenie sąsiadującym z klubem).

Szwedzi podzielili się właśnie z fanami nowym utworem z albumu "In Cauda Venenum". Premierową kompozycję "Heart In Hand" Opeth możecie sprawdzić poniżej:

"In Cauda Venenum":

1. "Livet's Trädgård / Garden Of Earthly Delights"

2. "Svekets Prins / Dignity"

3. "Hjärtat Vet Vad Handen Gör / Heart In Hand“

4. "De Närmast Sörjande / Next Of Kin"

5. "Minnets Yta / Lovelorn Crime"

6. "Charlatan"

7. "Ingen Sanning Är Allas / Universal Truth"

8. "Banemannen / The Garroter"

9. "Kontinuerlig Drift / Continuum"

10. "Allting Tar Slut / All Things Will Pass".