Onslaught: Jest nowy wokalista

Nowym frontmanem Onslaught został Dave Garnett.

Onslaught w nowym składzie /Oficjalna strona zespołu

Dave Garnett, znany dotąd z thrash / deathmetalowej formacji Bull-Riff Stampede z Bristolu, skąd pochodzi Onslaught, zajął miejsce Sya Keelera, który pożegnał się z grupą pod koniec kwietnia.

Reklama

"Z oczywistych względów, utrata Sya była dla nas potężnym ciosem, ale Dave Garnett to wielce utalentowany człowiek z duży doświadczeniem zarówno w pracy w studiu, jak i na scenie. Nowy album Onslaught to bezsprzecznie najbardziej surowa i agresywna płyta w naszej historii. Słychać na nim sporo dawnych inspiracji, a Dave bardziej niż sprostał wyzwaniu, ubierając to wszystko w prawdziwie thrashowe wokale" - zapewnili Anglicy.

"Jak każdy, byłem załamany wieścią o odejściu Sya Keelera. Przez wiele lat muzyka Onslaught i wokal Sya były dla mnie inspiracją, więc propozycja objęcie po nim tego stanowiska to dla mnie wielki zaszczyt. Jako nowy głos Onslaught pragnę oddać cześć niesamowitym podpisom Sya, a zarazem wnieść do zespołu nowe brzmienie i energię" - powiedział Dave Garnett.

Dave Garnett zadebiutował na żywo w barwach Onslaught na lutowym festiwalu House Of Metal w Szwecji w zastępstwie Keelera. Fragment tego koncertu (utwór "Killing Peace") możecie zobaczyć poniżej: