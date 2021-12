Oliwka Brazil odważnie wkroczyła na polską scenę muzyczną. Jeden solowy singel wystarczył by znalazła się na ustach słuchaczy polskiego rapu (i nie tylko rapu).

Wydany w połowie września utwór "Big Mommy" ( zobacz! ) wygenerował olbrzymie zasięgi i w niespełna dwa miesiące został odsłuchany w Spotify prawie 5,5 miliona razy, a towarzyszący mu klip zanotował już ponad 7,2 mln odsłon. W międzyczasie nastolatka pojawiła się gościnnie u Young Leosi w utworze "Stonerki" ( sprawdź! ).

Po premierze teledysku, w sieci pojawiły się oskarżenia tancerek, które brały udział w teledysku, m.in. tiktokerki o pseudonimie Venronika.



"Siedziałyśmy tam do 18.00 (od 10.00 - przyp. red.) i nie dostałyśmy ani jedzenia, ani picia. Nawet pie****onej szklanki wody. Musiałyśmy wydać swoje pieniądze, żeby się przygotować do jej teledysku" - mówiła tancerka.

"Jeżeli chodzi o jej brak szacunku do kobiet, to ja po prostu naprawdę nie mam słów. Ona po prostu wyzywała chude dziewczyny. Za co? Za to, że są chude. Ja naprawdę rozumiem już z siebie wszystkiego na siłę, rozumiem wpi***anie na siebie milion razy samoopalaczy, żeby wyglądać jak czarna. Już ch*j z tym, ale wyzywać kobiety, będąc sama kobietą, to jest porażka" - dodała.

Do sprawy odniosła się właśnie sama Oliwka Brazil.



"Ostatnio w internecie pojawiło się dużo nieprawdziwych informacji na temat planu mojego klipu do singla 'Big Mommy' i panujących tam warunków dla tancerek" - napisała w InstaStory Brazil.



Zdjęcie Screen z InstaStory Oliwki Brazil / Screen instastory / materiał zewnętrzny

Raperka zaprzeczyła doniesieniom o braku wody podczas kręcenia klipu.



"Wszyscy, którzy braliśmy udział w klipie, dobrze wiemy, jak wyglądał plan. Woda oczywiście była dostępna dla wszystkich na planie jak i w garderobie dziewczyn - co zresztą jest kwestią oczywistą" - napisała.



"Czasem jestem sukowata jak każdy k**a człowiek, bo jesteśmy tylko ludźmi i k**a każdy ma gorszy dzień, ale szanuję ludzi i każdej z dziewczyn po nagraniach podziękowałam za poświęcony czas i byłam szczerze k***a wdzięczna za ich udział" - dokończyła raperka.

Oprócz tego wokalistka opublikowała screen z wymiany wiadomości z Venroniką, z której wynika, że między dziewczynami wszystko zostało wyjaśnione.